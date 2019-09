Huml eröffnet Kinder- und Jugendpsychiatrie in Regensburg

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml und Bezirkstagspräsident Franz Löffler haben am Montag den Um- und Neubau der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Regensburg eingeweiht. Kinder und Jugendliche mit psychischen Krankheiten bräuchten eine zeitgemäße Behandlung, sagte die Ministerin bei der Besichtigung der Klinik, die nach vier Jahren Bauzeit eröffnet wurde.

Die Patienten sollten die Chance auf eine gute psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung zu haben, so die Staatsministerin.

"Und deswegen freue ich mich, dass hier in Regensburg eine Erweiterung stattfinden konnte, um sie auch hier adäquat unterbringen zu können - und sie nach den neuesten therapeutischen Konzepten behandeln zu können." Gesundheitsministerin Melanie Huml

Klinik stehen 40 Betten und 22 Tagesklinikplätze zur Verfügung

Die Umbaumaßnahmen am Bezirksklinikum waren nötig geworden, weil die bestehenden Strukturen den Anforderungen an eine moderne Behandlung nicht mehr entsprochen hätten. Konkret sind 12 Betten und acht Plätze dazugekommen, sodass die Klinik künftig 40 Betten und 22 Tagesklinikplätze zur Verfügung stellen kann. Die Baukosten betrugen insgesamt rund 15 Millionen Euro.

"Wir sind gut gerüstet, um die jungen Menschen möglichst optimal in ein selbstbestimmtes Leben zu begleiten", sagte Franz Löffler, der Bezirkstagspräsident der Oberpfalz.

Auch Weiden soll vollstätionäre Klinik bekommen

Ministerin Huml fügte hinzu, dass der Behandlungsbedarf im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie steige und deswegen die Maßnahmen im Regierungsbezirk noch nicht abgeschlossen seien. In Weiden solle eine weitere vollstationäre Klinik mit insgesamt 32 Betten entstehen. Außerdem werde die dortige Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie erweitert.

Für das Bauprojekt Weiden hat der Freistaat 14,4 Millionen Euro im Jahreskrankenhausbauprogramm veranschlagt. Damit wird es in der Oberpfalz künftig an vier Standorten - in Regensburg, Weiden, Cham und Amberg - insgesamt 72 Betten und 64 Plätze geben, so die Ministerin.