Humboldt-Ranking: Universität Bayreuth unter Top 20

Die Universität Bayreuth zählt im neuen Ranking der Alexander-von-Humboldt-Stiftung zu den Top 20 der deutschen Universitäten. Wie die Uni Bayreuth mitteilt, fördere die Alexander-von-Humboldt-Stiftung mit Stipendien und Preisen die Forschungsaufenthalte herausragender internationaler Wissenschaftler in Deutschland.

Humboldt-Ranking 2020: Uni Bayreuth auf Platz 19

Die Rangliste zeigt, wie viele Wissenschaftler in den vergangenen fünf Jahren mit einer Förderung der Alexander-von-Humboldt-Stiftung nach Deutschland gekommen sind – und wo sie ihren Forschungsaufenthalt besonders häufig verbracht haben.

Die Uni Bayreuth sei eine der wenigen kleineren Universitäten in Deutschland, die es in diese bundesweite "Top-20-Liste" geschafft habe. Von 2015 bis 2020 hatten sich insgesamt 63 Forscher, die mit einem Stipendium oder einem Preis gefördert wurden, für die Universität Bayreuth entschieden, heißt es weiter. Sie erzielt damit im Humboldt-Ranking 2020 insgesamt den 19. Platz, in den Lebenswissenschaften den 1. Platz in Deutschland.

Unis aus Bayern im Ranking mehrfach vertreten

Aus Bayern sind außerdem die Hochschulen Universität München (3. Platz) und Technische Universität München (5. Platz), die Universität Würzburg (14. Platz) sowie die Universität Regensburg (15. Platz) unter den Top 20 des Humboldt-Rankings. Ein Spitzenplatz im Humboldt-Ranking gilt als wichtiger Indikator für die weltweite Reputation von Forschungseinrichtungen in Deutschland.