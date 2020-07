Hugo und Gummibärchen: Holunderspezialitäten aus Franken

Der Holunderlandwirt Gerhard Waldmüller aus Meilenbach in Mittelfranken hat vor über 20 Jahren gemeinsam mit ein paar anderen Landwirten ein Nischenprodukt gesucht. Beim Holunder sind sie fündig geworden. Früher hätten die Bauern ihn eher von ihren Höfen und aus dem Wald verbannt, weil er keinen Nutzen brachte: Oft haben sich dann die Vögel über die reifen Beeren hergemacht, bevor der Mensch sie ernten konnte, erzählt Waldmüller. Heute ist die Pflanze unter anderem durch den Holunderblütensirup und das Modegetränk Hugo im Trend.

Holunder: Jahrtausendealte Heilpflanze

Holunder oder Holler, wie er in manchen Gegenden auch heißt, gehört zur Familie der Geißblattgewächse und ist in ganz Europa heimisch. Seine Geschichte reicht weit zurück: Schon vor zu 5.000 Jahren ist die Nutzung von Holunder in Siedlungen nachgewiesen, weiß Waldmüller.

Und das nicht ohne Grund: Der Holunder war als Heilpflanze bekannt, daran erinnern auch Sprichwörter wie: "Vorm Holunderbusch soll man den Hut ziehen" oder "Die Apotheke des Einödhofs". Früher habe man von der Wurzel über die Rinde und Blätter alles für Heilzwecke genutzt. Nicht umsonst erwähnen den Holunder schon Hippokrates, Hildegard von Bingen oder Sebastian Kneipp.

Fiebersenken mit Hollerblüten

Die gesundheitsfördernde Wirkung und natürlich der besondere Geschmack des Holunders hat die fränkische Anbaugemeinschaft damals überzeugt – und die Pflanze liefert ja gleich zweimal im Jahr Spezialitäten. So verarbeitet denn auch Waldmüller sowohl Blüten als auch Beeren.

Die Holunderblüte ist natürlich am bekanntesten für den Sirup, sagt er, sie sei aber auch medizinisch von Bedeutung, weil sie das Fieber senke, Erkältungen verkürze oder die Blutwerte verbessere. Allerdings: Wer die Beeren erntet, sollte sie auf keinen Fall roh essen - wegen ihres Blausäureanteils.

Produkte von Sirup bis Likör

Seine Holler-Produkte bieten Waldmüller und seine Kollegen im neuen Hofladen an. Dazu gehören neben Sirup und Beerensaft auch Marmeladen, Secco, Essig, Likör und Gummibärchen.

Sitzen unterm Hollerbusch...

Der Holunder braucht aber auch einiges an Pflege. Schon im Winter geht die Arbeit auf den Feldern los. Bei eisigen Temperaturen wird er geschnitten, werden Triebe entfernt, und mindestens zwölf mal im Jahr muss Waldmüller die Erde um seine in Reihen stehenden Holunderstöcke umgraben, um so das Unkraut in Schach zu halten. Eigentlich haben er und seine Kollegen die Bäumchen in den Feldern um ihre Höfe immer im Auge - und vielleicht auch manchmal den alten Kindervers im Gedächtnis: "Sitzen unterm Hollerbusch, machen alle husch, husch, husch."