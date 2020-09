Hüttenwirtin in Corona-Zeiten: "Ich habe keine Worte mehr"

Jeden Tag um vier Uhr nachmittags halten Monika Becht und ihr Hüttenteam auf der Terrasse bei einem Kaffee kurz inne: "Dann schauen wir auf unsere Energiequelle, den wilden Kaiser, dem huldigen wir einmal am Tag für eine Viertelstunde", sagt die 55-jährige Hüttenwirtin. Das ist auch die Zeit der Stille, in der keiner etwas sagt, keiner etwas von ihr will.

An schönen Tagen kann man von der Priener Hütte bis zum Kaisergebirge in Tirol sehen. Aber die Auszeit währt nicht lange, denn die Gäste wollen versorgt werden. Monika Becht schiebt momentan die längsten Schichten, denn neben dem Hüttenbetrieb muss sie jetzt auch darauf achten, dass alle die Corona-Regeln einhalten. Seit zwölf Jahren ist sie schon Hüttenwirtin, seit sechs Jahren ist sie Chefin auf der Priener Hütte. Aber kaum eine andere Saison hat ihr so viel abverlangt wie dieser Sommer.

Mehr Diskussionen weniger Leichtigkeit

Seitdem die Corona-Regeln auch auf der Hütte gelten, muss sie häufiger mit den Gästen diskutieren, sie ermahnen, die Maske aufzusetzen. Immer wieder gibt es welche, die das nicht einsehen wollen. In solchen Fällen bleibt die Hüttenwirtin konsequent und schickt Gäste auch mal weg.

"Das tut mir dann leid, aber ich kann es nicht riskieren, dass ich schließen muss, weil sich ein paar nicht daranhalten." Hüttenwirtin Monika Becht

Es mache ihr zwar immer noch Freude, "aber manchmal habe ich keine Worte mehr". Den Gästen könne sie die Wünsche nun nicht mehr von den Lippen ablesen - und dann ist da noch der Lärmpegel.

"Um vier Uhr ist man dann einfach mal durch und braucht eine halbe Stunde, in der keiner mehr redet." Hüttenwirtin Monika Becht

Das Geschäft muss laufen

Wenn Monika Becht nachmittags ihren Ruhemoment genießt, ist sie bereits seit zehn Stunden auf den Beinen: "Monika ist die Erste, die in der Früh gegen halb sechs aufsteht, kurz Büroarbeit macht, sich dann um das Frühstück kümmert und danach um alles rund ums Haus“, erzählt ihr Kollege Andreas Buttler. Abends sei sie die letzte, die ins Bett gehe. Denn das Geschäft muss laufen, jetzt umso mehr, da die Hütte aufgrund der Abstandsregeln weniger Übernachtungsgäste annehmen darf.

Mehr Arbeit, weniger Umsatz

Eigentlich können auf der Priener Hütte knapp 100 Gäste übernachten. Jetzt dürfen wegen Corona nur noch maximal zehn Gäste in einem Raum schlafen. Wenn es nur zwei Hausstände sind, die zusammen reserviert haben, dürfen es auch mehr sein. Die Hütte ist deshalb nur zu 40 Prozent ausgelastet.

Gleichzeitig muss das Hüttenpersonal mehr putzen, mehr desinfizieren und mehr Wäsche waschen. Denn jetzt muss die Bettwäsche nach jedem Gast in die Waschmaschine. Für eine Hütte, die als sogenannte Insellösung ihren Strom und Wasser selbst produziert, ist das ein echter Kraftakt.

Angst vor Infektion

Außerdem arbeitet Monika Bechts Team dauerhaft unter erhöhtem Ansteckungsrisiko.

"Ich habe am meisten Angst davor, dass jemand krank werden könnte, entweder einer von uns oder ein Gast, das ist wirklich das, was mich am meisten persönlich belastet." Hüttenwirtin Monika Becht

Wenig Hoffnung auf Wintersaison

Darüber hinaus macht sie sich auch finanzielle Sorgen, denn trotz Tagesgeschäft rechnet sie am Ende der Sommersaison mit roten Zahlen. Ob die Wintersaison besser wird? Denn dann wird die Priener Hütte zum beliebten Ziel für Skitouren-Geher und Rodler. "Ich glaube nicht, dass die Gäste kommen, weder zum Übernachten noch die Tagesgäste, wenn sie alle innen sitzen müssen“, sagt sie.

DAV-Hüttenbilanz: Besser als befürchtet

Trotz der Schwierigkeiten für die Hüttenwirte zog der Deutsche Alpenverein vor einer Woche eine positive Bilanz über alle 66 bayerischen Alpenvereinshütten. Einige Hütten, etwa im Hochgebirge, die vor allem auf Übernachtungsgäste angewiesen sind, hat es zwar härter getroffen als die Priener Hütte. Aber auch Monika Bechts Betrieb läuft ins Ungewisse.

Nachmittags beim Kaffee auf der Terrasse träumt Monika Becht manchmal davon, die ganze Verantwortung abzugeben und auf einer Skihütte als Hilfskraft zu arbeiten. Dann schaut sie zum Wilden Kaiser hinüber und ist sich wieder sicher: Auf der Priener Hütte hat sie ihren Traumjob gefunden - und sie schafft es jeden Tag, ihre Gäste mit einem Lächeln ins Tal zu schicken.