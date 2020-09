Hüttenwirtin: 24-Stunden-Job unter Corona-Bedingungen

Hütte nur zu 40 Prozent ausgelastet

Seit zwölf Jahren ist Monika Becht Hüttenwirtin, seit sechs Jahren Chefin auf der Priener Hütte. Eigentlich können hier bis zu 100 Gäste übernachten. Jetzt dürfen wegen Corona nur noch maximal zehn Gäste in einem Bettenlager schlafen. Die Hütte ist deshalb nur zu 40 Prozent ausgelastet. Und ihr Team arbeitet unter erhöhtem Ansteckungsrisiko. "Belastend ist es, wenn jemand krank werden würde, das ist meine größte Angst - entweder einer von uns oder ein Gast. Das ist wirklich das, was mich am meisten persönlich belastet."

Arbeit auf der Hütte - 24 Stunden am Tag

Während sie darauf achtet, dass alle die Corona-Regeln einhalten, schiebt die Hüttenwirtin die längsten Schichten, sagt ihr Kollege Andreas Buttler: "Moni ist halt gefühlt 24 Stunden am Tag auf Achse. Sie ist die erste, die in der Früh aufsteht - die ist um fünf, halbsechs wach - macht schnell ein bisschen Büro, kümmert sich dann ums Frühstück, kümmert sich um alles rund ums Haus und ist mit die letzte, die abends ins Bett geht. Also es ist schon Wahnsinn."