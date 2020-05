Hüttenübernachtung: Was tun gegen die Ansteckungsgefahr?

Ein weiteres Problem auf vielen Hütten sind die Sanitäranlagen. Meistens entsprechen diese nicht den strengen Corona-Hygiene-Richtlinien. Auf der über 100 Jahre alten Hörnle Hütte werden die Toiletten und Waschräume zwar zurzeit renoviert und an die neuen Bedingungen angepasst - doch so ein Umbau ist auf einen Berg eine echte Herausforderung. Allein Material und Arbeiter nach oben zu bringen ist alles andere als Alltag. So wird der Hüttensommer nicht nur auf der Hörnle Hütte, sondern überall auf den Bergen ein anderer sein als jemals zuvor.