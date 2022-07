Hürden bei der Energiewende: Was, wenn ein Windrad defekt ist?

Eine Drohne untersucht den Schaden am Rotorblatt

Das Windrad in Altertheim schaut sich deshalb eine Spezialfirma an. Operator Christian Minnieur steht in der Nähe der Anlage, den Controller in der Hand: "Wir fliegen jetzt mit der Drohne an der sogenannte Leading Edge, also an der Vorderkante des Blattes entlang, und halten visuell die Schäden am Blatt fest."

Die Experten haben den Flug zwar exakt berechnet und programmiert, die Drohne fliegt also autonom. Aber auf 200 Metern Höhe weht der Wind doch nochmal um einiges stärker als hier unten. Operator Christian Minnieur hat das Flugobjekt deshalb auf seinem Bildschirm am Controller permanent im Blick. Nach knapp 20 Minuten landet die Drohne wieder. Mit 144 Fotos im Gepäck.

Normale Abnutzungspuren - und eine auffällige Macke

Auf einigen Fotos sind Schäden deutlich zu erkennen: abgewetzte Rotorblatt-Kanten, teilweise sind sogar Ecken herausgebrochen. Schäden, die zu den normalen Abnutzungsspuren gehören - doch dann entdecken sie eine größere Stelle. "Das ist schon etwas Gravierendes. Das sollte repariert werden", sagt Projektmanager Florian Zimmer, der ähnliche Beispiele kennt.

Gute Nachricht: Windrad muss nicht abgeschaltet werden

Am Rotorblatt hat sich ein knapp 20 cm langes Stück gelöst. Für Herbert Friedmann von der Bürger-Genossenschaft aber keine ganz schlechte Nachricht: "Wir sind erleichtert. Es ist offensichtlich kein schwerer Schaden. Wir müssen nicht den Betrieb einstellen." Entwarnung also für die Bürger-Genossenschaft. Wie teuer so eine Reparatur ist, können sie nicht abschätzen. Aber aufwändig ist es in jedem Fall: "Erstmal wird das Windrad ruhig gestellt und verbolzt. Das Rotorblatt steht dann nach unten. Da wird die Gondel von oben heruntergelassen bis zur Reparaturstelle."

Ein weiteres eigenes Windkraftwerk ist in Planung

Die Genossenschaft hofft jetzt, dass der Schaden noch im Sommer repariert werden kann. Aktuell weht wenig Wind, so dass die Einbußen verschmerzbar wären. Und mittlerweile steht außerdem fest: In zwei Jahren soll hier ein weiteres eigenes Windrad Strom produzieren.