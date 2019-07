Hündin klemmt sich Pfote in Duschabfluss ein

Mit Zange und Säge befreiten Münchner Feuerwehrleute am Dienstag die eingeklemmte Pfote der Hündin Sofia aus einem Duschabfluss. Der Mischling hatte sich beim Baden so ungünstig in dem Abflusssieb verfangen, dass auch die Besitzerin das Tier nicht befreien konnte. Diese verständigte daraufhin die Feuerwehr, wie diese mitteilte.

Feuerwehr befreite Hündin mit Spezial-Säge

Selbst die Feuerwehrmänner konnten die linke Vorderpfote jedoch nicht ohne weiteres herausziehen – bald war klar, um das Tier zu befreien, wird feinmechanisches Werkzeug nötig sein. Die Einsatzkräfte montierten den Abfluss kurzerhand ab und nahmen Sofia mit auf die Wache.

Dort konnte die Hündin mit Hilfe einer Spezial-Säge schon innerhalb von fünf Minuten von dem Metallsieb befreit werden. Um Punkt 12 Uhr ging es für die Hundedame zusammen mit ihrer Betreuerin wohlbehalten zurück nach Pasing.