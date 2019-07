Hubschrauberübung der Polizei in Oerlenbach abgesagt

Aufgrund des verheerenden Waldbrands in Mecklenburg-Vorpommern kann eine für Mittwoch und Donnerstag geplante Hubschrauber-Einweisung bei der Bundespolizei in Oerlenbach (Lkr. Bad Kissingen) nicht stattfinden. Sämtliche Hubschrauber werden derzeit für aktuelle Einsätze gebraucht, so ein Sprecher der Fliegergruppe der Bundespolizei in Sankt Augustin.

Übung zum Aus- und Einsteigen von Hubschraubern

Beim Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei in Oerlenbach hätten diese Woche 65 Polizeimeisteranwärterinnen und -anwärter das taktische Verhalten beim Aus- und Einsteigen und die Einsatzmöglichkeiten von Bundespolizeihubschraubern kennenlernen sollen. Die Bundespolizei hatte im Vorfeld mehrere Hubschrauberstarts und –landungen auf ihrem Gelände in Oerlenbach angekündigt und für möglichen Fluglärm um Verständnis gebeten.

Jobblogger verpasst Höhepunkt

Dumm gelaufen ist die Absage auch für Moritz Hüfner aus Untererthal, der in diesem Jahr als Jobblogger für den Landkreis Bad Kissingen verschiedene Berufe kennenlernt. Der junge Mann jobbt gerade bei der Bundespolizei in Oerlenbach und verpasst mit der Hubschrauberübung nun ein Highlight.