Hubschrauberpilot mit Lösch-Lizenz

Der Berchtesgadener Pilot Simon Voigt war 2018 beim Bergwaldbrand am Schwarzenberg bei Oberaudorf im Einsatz und er löschte via Helikopter brennende Wälder in Schweden. Der Berufspilot erledigt aber auch weniger riskante Aufträge.

Hitze, Rauch und Gestank

"Die Hitze war eine Qual", erzählt der 34-jährige Simon Vogt im BR-Interview über den Löscheinsatz vor fast einem Jahr am Schwarzenberg. Auch der beißende Rauch und der Gestank des Feuers seien heftig gewesen: "Da bekommt man schnell Kopfweh."

Bis zu 1.000 Liter im Kübel

Der Berufspilot fliegt mit einem leichten Mehrzweckhubschrauber, der für Lastenflüge ausgelegt ist. "Ich kann in unseren Gebirgsregionen, wenn der Einsatz im Tal ist, tausend Liter abwerfen. Wenn es weiter raufgeht, sind es nur noch 700 bis 800 Liter."

Wassertanken in einer Minute

Das Wassertanken funktioniere ganz unterschiedlich, so Voigt. In Schweden gebe es überall Wasser, erzählt er: "Da kann man mit dem Behälter eintauchen, der befüllt sich binnen einer Minute selber." Beim Löscheinsatz am Schwarzenberg dagegen musste die Feuerwehr eine Pumpe in einen Bach legen und so den Kübel am Helikopter befüllen. Das dauere dann natürlich länger.

Risiko gehört zum Beruf

Dass die Löscheinsätze gefährlich sind, ist Voigt immer bewusst. Als Berufspilot, so sagt er, "weiß man, worauf man sich einlässt". Das Risiko nimmt er in Kauf, denn er fliegt "unbeschreiblich gerne".