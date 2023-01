Hubschrauberlärm: US-Armee kündigt für Februar Übungsmanöver an

Im Laufe des Februars führen die amerikanischen Streitkräfte im Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim Hubschrauberlandeübungen durch. Das zuständige Landratsamt informiert daher die Bevölkerung, dass die Gemeinden Markt Erlbach, Gallmersgarten und Uffenheim von Fluglärm und den Hubschrauberbewegungen betroffen sein können.

Routineübungen auch nachts

Die Hubschrauberlandeübungen können auch nachts stattfinden, als Übungszeitraum wurde von der US-Armee der gesamte Februar definiert. Wie oft oder wann genau Übungsflüge und Landungen durchgeführt werden, steht nicht fest, so eine Pressesprecherin der US-Armee auf Anfrage des BR. Bei den Routineübungen werden die Hubschrauber an verschiedenen fest definierten Landepunkten wie etwa an den US-Standorten in Illesheim und Katterbach, aber auch auf dem Übungsgelände in Oberdachstellen, starten und landen.

Schäden durch Manöver: schnell an Gemeinde melden

Das Landratsamt weist die Bevölkerung darauf hin, sich von den übenden Truppen fernzuhalten. Sollten durch die Manöver Schäden auf Feldern, in Wäldern oder auf privaten Straßen und Wegen entstehen, sollten diese möglichst schnell schriftlich bei der jeweiligen Gemeinde gemeldet werden, so die Behörde weiter.