Hubschrauberabsturz in Mali: Ermittlungen gegen Mechaniker

Vor knapp eineinhalb Jahren schockierte der Vorfall die in Mali stationierten Bundeswehrsoldaten: Am 26. Juli 2017 kippte ein Tiger-Hubschrauber in einen unkontrollierten Sturzflug und stürzte aus knapp 500 Metern ab. Zwei UN-Soldaten wurden dabei getötet.

Nun scheint die Ursache für den Absturz geklärt – die Staatsanwaltschaft Kempten hat deshalb ein Verfahren gegen drei Mechaniker eingeleitet.

Rotoreinstellung führte zum Absturz

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen zur Todesursache ergeben, dass vor dem Einsatz des Hubschraubers in Mali bei der Einstellung der Hauptrotorsteuerung Fehler gemacht wurden.

"Die fehlerhafte Justierung des Rotors führte demnach zu einer Situation, die im Rahmen des Routineflugs von der Hubschrauberbesatzung nicht mehr kontrolliert werden konnte und damit zum Absturz." Staatsanwaltschaft Kempten

Bundeswehr-Bericht wird von Staatsanwaltschaft untersucht

Wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt die Staatsanwaltschaft nun gegen die drei Mechaniker, die diese Arbeiten durchgeführt haben sollen. Die Staatsanwaltschaft Kempten, die für alle Straftaten zuständig ist, die Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr bei Auslandseinsätzen begehen, stützt sich dabei auf einen Bericht des Luftfahrtamtes der Bundeswehr. Dieser werde nun gründlich ausgewertet. Außerdem prüfe man nun, ob noch gegen weitere Personen Ermittlungsverfahren eingeleitet werden müssen.

Hubschrauber waren 14 Monate in Mali stationiert

Die Bundeswehr ist im Norden des westafrikanischen Mali an der UN-Mission Minusma beteiligt. Bei der Mission geht es um die Überwachung eines Friedensabkommens zwischen der Regierung und mehreren Rebellengruppen. Die Tiger-Kampfhubschrauber wurden dabei unter anderem zur Überwachung von Konvois und zur Aufklärung eingesetzt. Die Mission der Kampfhubschrauber in Mali endete nach 14 Monaten im Juni dieses Jahres.