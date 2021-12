Hubschrauberabsturz bei Buchen: Wohl technische Ursache

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) mit Sitz in Braunschweig hat ihren Zwischenbericht zum Hubschrauberabsturz bei Buchen vorgelegt. Der Hubschrauber vom Typ Robinson R44 war am 17. Oktober 2020 vom Flugplatz in Herzogenaurach gestartet und dann bei Buchen abgestürzt. Bei dem Unglück kamen der 61-Jährige Pilot sowie sein Sohn und ein Bekannter der Familie ums Leben.

"Mast-Bumping"-Schäden festgestellt – Ursache noch unklar

In dem Bericht, der dem Bayerischen Rundfunk vorliegt, heißt es, dass sowohl am Rotormast als auch am Rotorkopf typische Spuren von einem sogenannten "Mast-Bumping" ("Mast-Quetschung") vorlagen. Dabei schlägt der Rotorkopf im Flug an den Rotormast an. Das haben Untersuchungen sowohl an der Unfallstelle, als auch am Wrack, das zur BFU gebracht wurde, ergeben.

Das Mast-Bumping kann laut Bericht mehrere Ursachen haben. Diese reichen von äußeren meteorologischen Einflüssen über technische Probleme bis hin zu Steuerfehlern und gefährlichen Flugmanövern.

Reihe derartiger Unfälle mit Robinson-Hubschraubern

Das Mast-Bumping habe möglicherweise einen sogenannten "In Flight Break Up"-Unfall, einen Flug-Abbruch-Unfall, verursacht. Dazu heißt es in dem Bericht wörtlich: "Sogenannte 'In Flight Break Up'-Unfälle mit Robinson-Hubschraubern geschehen seit Jahren immer wieder. Sowohl das kleinere zweisitzige R22-Hubschraubermodell als auch die größere fünfsitzige turbinengetriebene R66-Variante sind davon genauso betroffen wie das hier verunfallte R44-Modell. In Deutschland kam es Mitte der 90er-Jahre zu einer Serie dieser Art Unfälle."

Handydaten ausgewertet: Auf dem Flug nach Speyer

Zum Flugverlauf und Unfallhergang wurden Handy- und Tablet-Daten des Piloten und seines Sohnes ausgewertet. Laut Bericht wollten sie nach Speyer fliegen: Auf dem Weg "umkreiste der Hubschrauber im Bereich der Ortschaft Schweinberg um ca. 12.48 Uhr, in Form einer Acht, eine Ackerfläche, auf der Figuren am Boden, vermutlich eines abgeernteten Mais-Labyrinths, zu sehen waren", heißt es weiter.

Zeugen-Aussagen: trudelnder Hubschrauber fällt wie Stein

Kurz darauf, um 12.55 Uhr, beobachteten Zeugen, wie der Hubschrauber erst normal auf sie zuflog, bevor es "plötzlich einen mechanisch klingenden Knall gegeben habe und die Rotorblätter nach oben gefaltet gewesen seien. Der Hubschrauber habe ab diesem Moment deformiert, irgendwie in sich verdreht, ausgesehen. Er sei dann trudelnd, ca. zweimal sich um die Hochachse drehend, wie ein Stein heruntergefallen, in einen nahegelegenen Wald."

Durch den Knall seien auch andere Zeugen auf den Hubschrauber aufmerksam geworden: "Sie beschrieben ebenfalls die nach oben geklappten Rotorblätter und zusätzlich, ein Teil oder das Heck des Hubschraubers herunterfallen gesehen zu haben", heißt es in dem Bericht weiter.

Einen Abschlussbericht zu dem Unglück wird die BFU in einigen Monaten veröffentlichen.