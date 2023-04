Hubschrauber überprüfen Stromleitungen

In Teilen Oberbayerns, Oberfrankens, Mittelfrankens, Unterfrankens, Niederbayerns und der Oberpfalz werden ab heute auf einer Gesamtlänge von rund 1.400 Kilometern Stromleitungen überprüft. Die routinemäßigen Kontrollflüge, die alle zwei bis vier Jahre stattfinden, dienten der Versorgungssicherheit, teilte eine Pressesprecherin der Bayernwerk Netz GmbH mit.

Schäden und Hindernisse an Leitungen erkennen

Die Techniker sichten bei den Flügen die Leitungen und Stromasten, halten nach sichtbaren Schäden Ausschau und prüfen, ob Bäume zu nah an die Stromleitungen herangewachsen sind. In Oberbayern werden dieses Jahr die Stromleitungen im Süden kontrolliert - von Berchtesgaden über Traunstein bis Rosenheim und Altötting. Einzelne Leitungsabschnitte werden außerdem in den Landkreisen Miesbach, Erding, Freising, Dachau, und Fürstenfeldbruck angesteuert.

Kontrollflüge in sämtlichen Regionen Bayerns

Geflogen wird auch in Oberfranken in den Landkreisen Wunsiedel, Coburg, Kronach und Forchheim, in Unterfranken in den Landkreisen Schweinfurt und Haßberge, in Mittelfranken in den Landkreisen Erlangen und Forchheim, in Niederbayern im Landkreis Rottal-Inn sowie in den Landkreisen Tirschenreuth, Neustadt an der Waldnaab, Schwandorf, Amberg und Neumarkt in der Oberpfalz. Die Flüge finden ganztags bei entsprechendem Wetter statt.