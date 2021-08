Hubschrauber-Pilotprojekt: Scheuer sagt Unterstützung zu

Für ein Pilotprojekt, das dem Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung am Regensburger Uniklinikum auch Starts bei schlechter Sicht ermöglichen soll, hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer seine Unterstützung zugesagt. Er werde sich dafür einsetzen, dass neben dem ersten Pilotprojekt in Schleswig-Holstein auch ein zweites in Ostbayern, in Regensburg, erfolgt, sagte der Minister am Dienstag bei seinem Besuch am Uniklinikum.

Start auch bei niedriger Wolkendecke

Möglich werden sollen Flüge bei schlechter Sicht durch das satellitengestützte Point-in-Space (PinS) Verfahren, das die DLF-Luftrettung mit dem Uniklinikum Regensburg erproben will. Bisher dürfen Rettungshubschrauber in Deutschland nicht starten, wenn die Wolkenhöhe weniger als 1.200 Fuß (ca. 400 Meter) beträgt. Mit der PinS-Technologie, die in der Schweiz bereits im Einsatz ist, sollen die Rettungshubschrauber künftig auch bei niedrigerer Wolkendecke an den Start gehen können. So sollen deutlich mehr Hubschraubereinsätze bei schlechterem Wetter ermöglicht werden.

Argument: Zeitersparnis durch Luftrettung

Scheuer unterstützt ein solches Pilotprojekt in Ostbayern, da es vor allem im Bayerischen Wald häufig Nebel und strenge Winter gibt. "Denken wir an einem Motorradunfall im Bayerischen Wald, vielleicht auch im Herbst, wo das Wetter schlecht ist, Nebel aufzieht. Da könnte der Hubschrauber dann nicht starten und landen. Dann wäre diese Luftrettung nicht in zehn Minuten möglich, sondern würde zwei Stunden in Anspruch nehmen, weil das Rettungsfahrzeug erst rausfahren müsste bei schwierigen Straßenverhältnissen. Das sind alles Argumente, die mich überzeugen", so Scheuer.

2020: 88 Flüge wegen Wetter abgesagt

Dass Rettungsflieger auf das Point-in-Space Verfahren angewiesen sind, bestätigt auch der stellvertretende ärztliche Direktor der Uniklinik Regensburg. Laut Professor Bernhard Graf habe man im vergangenen Jahr 88 Flüge witterungsbedingt nicht ausführen können. "88 klingt jetzt nicht viel, aber dabei kann es um 88 Menschenleben gehen", so der Professor.

Ob das Pilotprojekt bald auch in Regensburg startet, kann der Minister allerdings nicht alleine entscheiden. Für den Bereich der Flugsicherung etwa sei zwar das Bundesverkehrsministerium zuständig, es müsste aber unter anderem auch das bayerische Innenministerium einbezogen werden, so Scheuer. Hier stehe man bereits in Kontakt.