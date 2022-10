Hubschrauber-Heckklappe der US Army löst sich im Flug

Ein Teil der Heckklappe eines Hubschraubers der US Army hat sich im Flug gelöst und ist auf ein Feld im mittelfränkischen Mitteleschenbach im Landkreis Ansbach gestürzt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag, verletzt wurde niemand, teilt eine Sprecherin der 12. Combat Aviation Brigade der US-Kaserne in Katterbach (Lkr. Ansbach) mit. Sie bestätigt damit Berichte der Bild-Zeitung.

Untersuchung des Falls eingeleitet

Die Crew des Chinook-Hubschraubers befand sich laut Sprecherin auf dem Weg zu einer Übung in Italien, als sich die Heckklappe löste. Ortsansässige beobachteten den Vorfall und meldeten ihn bei der Integrierten Leitstelle. Die Piloten kehrten danach zum Flugplatz in Katterbach zurück und machten Meldung, heißt es von der Army weiter. Die Heckklappe wurde demnach bereits am Samstag vom Feld geborgen. Die US Army hat eigenen Angaben zufolge eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet und arbeite mit den deutschen Behörden zusammen.