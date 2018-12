Hubschrauber Christoph 17 zieht in neues Luftrettungszentrum

In Durach wird am Vormittag das neue Luftrettungszentrum Allgäu eingeweiht. Der Rettungshubschrauber Christoph 17 hat dort wieder einen dauerhaften Standort. Ab 2012 war für den alten Hangar am Klinikum Kempten kein Platz mehr und er musste abgerissen werden. Danach war der Hubschrauber provisorisch auf dem Flugplatz in Durach untergebracht. Die Übergangslösung blieb schließlich sechs Jahre lang bestehen.

Christoph 17 zieht nur etwa 100 Meter vom Provisorium ins Luftrettungszentrum

Die Suche nach einem neuen Platz für den Rettungshubschrauber gestaltete sich schwieriger als erwartet. Letztlich erhielt der Standort in Durach die luftfahrtrechtliche Genehmigung. Christoph 17 bekommt mit dem Luftrettungszentrum seinen neuen dauerhaften Platz nun nur etwa 100 Meter vom provisorischen Hangar der letzten Jahre entfernt.

Bessere Bedingungen für Team des Rettungshubschraubers

Anwohner hatten zwar Bedenken wegen der Lärmbelästigung. Der Duracher Gemeinderat hat der Stationierung des Hubschraubers aber schließlich zugestimmt. Die Mannschaft von Christoph 17, die täglich etwa fünf Einsätze fliegt, bekommt mit dem dauerhaften Hangar in Durach jetzt wieder bessere Arbeitsbedingungen.