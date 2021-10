Drei Tote bei Hubschrauber-Absturz: Alle Opfer aus Mittelfranken

Bei dem Hubschrauberabsturz am Sonntagmittag in Baden-Württemberg sind drei Männer aus Mittelfranken tödlich verunglückt. Nach BR-Informationen stammen sie aus den Landkreisen Nürnberger Land, Erlangen-Höchstadt und Nürnberg. Wie die Polizei Heilbronn dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, handelt es sich um Männer im Alter von 18, 34 und 61 Jahren. Genauere Details sind noch nicht bekannt.

Hubschrauber startete in Herzogenaurach

Unklar ist weiterhin die Ursache des Hubschrauberabsturzes in der Nähe von Buchen im Odenwald, unweit der Grenze zu Bayern. Der einmotorige Helikopter vom Typ Robinson R44 mit vier Sitzen war laut Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag im mittelfränkischen Herzogenaurach gestartet. "Das Trümmerfeld ist riesig", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Es erstrecke sich über mehrere hundert Meter mitten im Wald. Zahlreiche Einsatzkräfte waren an der Unfallstelle. "Die Situation ist enorm bedrückend", sagte er.

Wrackteile hängen in den Bäumen

Einige Wrackteile lagen am Boden, andere hingen in den Bäumen. Während die Reste eines Rotorblatts noch zu erkennen waren, erschienen andere Trümmerteile massiv zusammengedrückt. Ein Leichnam wurde gut 50 Meter von der Absturzstelle entfernt entdeckt.

Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) wollten die Absturzstelle untersuchen. Mit Ermittlungsergebnissen ist nicht allzu bald zu rechnen. "Das wird schon lange dauern, bis alle Spuren gesichert und ausgewertet sind", erklärte der Polizeisprecher. Oft brauchen die Ermittler nach solchen Unfällen mehrere Tage, bis sie erste Vermutungen zur Unglücksursache veröffentlichen.

Anwohner hatten Feuer im Wald bemerkt

Anwohner hatten ein Feuer in dem Wald bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Das Gebiet am Rande der rund 18.000 Einwohner zählenden Stadt im Neckar-Odenwald-Kreis wird auch von Joggern, Spaziergängern und Mountainbikern genutzt, ist aber kein klassisches Naherholungsgebiet. Der Ortskern von Buchen ist einige Kilometer entfernt.