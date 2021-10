Hubert Weiger – SPD ehrt Umwelt-Vordenker

Hubert Weiger ist das, was man in Bayern "ein Prackl Mannsbild" nennt. Allein durch Statur und Auftreten verschafft er sich Respekt. Und durch sehr lange Sätze, an deren Ende seine Stimme nicht nach unten geht. Dadurch macht er Journalisten das Leben schwer. Damit signalisiert er aber auch: Er hat noch viele Argumente, die er anbringen will, ihm werden die Worte nicht ausgehen.

Forstwirt mit großen Öko-Ambitionen

Hubert Weiger hat Forstwirtschaft studiert und schon als 26-Jähriger beim Bund Naturschutz angefangen, als Beauftragter für Nordbayern. Ende der 1960er-Jahre wurde Hubert Weinzierl Vorsitzender des Bund Naturschutz und formte den Verband zu einer politischen Interessenvertretung. Weiger führte als Landesbeauftragter, so heißt beim BN der Geschäftsführer, und als Vorsitzender diese Linie weiter.

Während der Bund Naturschutz in Bayern bereits 1913 gegründet worden war, Schutzherr damals "Seine Königliche Hoheit" Kronprinz Rupprecht von Bayern, wurde der Bund für Umwelt und Naturschutz, kurz BUND, erst 1975 gegründet. Zu den Gründungsvätern zählte Hubert Weiger, der später auch Vorsitzender des bundesweiten Naturschutzverbandes wurde.

SPD lobt Engagement gegen Donauausbau

Weigers Einsatz gegen den Donauausbau und für das Volksbegehren "Rettet die Bienen" nennt die SPD als Gründe dafür, dass Weiger am Abend mit dem Wilhelm-Hoegner-Preis der Landtagsfraktion ausgezeichnet wird. Als "meinungsstarken Vordenker und Vorkämpfer" bezeichnen ihn die Sozialdemokraten.

Lob von der CSU: "Vordenker für Naturschutzarbeit"

Aber auch bei Umweltpolitikern der Regierungspartei CSU genießt Weiger Respekt. Zu seinem 70. Geburtstag vor vier Jahren gratulierte ihm die damalige Umweltministerin Ulrike Scharf, CSU, mit den Worten: "Hubert Weiger ist Garant und Vordenker für Naturschutzarbeit, auf die man sich verlassen kann." Als unermüdlicher Kämpfer für Umwelt und Natur habe er maßgeblich dazu beigetragen, den BUND Naturschutz in Bayern und Deutschland zu dem zu machen, was er heute ist: der größte Naturschutzverband mit über 220.000 Mitgliedern.