Aiwangers Wundertest - in der Versenkung verschwunden?

Bayern habe ein "super Gerät" entwickelt, verkündete Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) Ende 2020: "Wir haben uns ein Bezugsrecht für eintausend Testgeräte und eine Million Einzeltests gesichert. Soweit nötig, können wir weitere Test ordern", erklärte Aiwanger.

"Qualitätsprodukt der Spitzenklasse"

Das Testgerät sollte die Teststrategie des Freistaats revolutionieren. Die Vorteile lagen und liegen auf der Hand: Die Octea-Schnelltests des Martinrieder Unternehmens GNA können in einer Stunde ausgewertet werden, das dazu gehörende Testgerät verarbeitet acht PCR-Tests auf einmal. Aiwanger war damals euphorisch: "Das macht uns so schnell keiner nach. Es ist ein bayerisches Qualitätsprodukt der Spitzenklasse."

Eine Sonderzulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) lag bereits vor, die Geräte hätten sofort eingesetzt werden können.

Daraus wurde nichts.

Schnelltest sollte bayernweit eingesetzt werden

Ein Jahr später kritisiert die SPD-Gesundheitsexpertin Ruth Waldmann: Die angestrebte europaweite Zulassung des bayerischen PCR-Schnelltests sei nicht erfolgt. Und: "Kein Mucks aus dem Wirtschaftsministerium. Aiwanger will nichts mehr damit zu tun haben", glaubt Waldmann.

Bereits kurz nach der Vorstellung im vergangenen Jahr sollte eine Pilotstudie die Wirksamkeit der neuen bayerischen PCR-Schnelltests belegen. Im Februar demonstrierten Aiwanger und sein Kabinettskollege, Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), am Flughafen in München erneut die Vorzüge des neuen Verfahrens. Damals hieß es, die Ergebnisse machten Hoffnung, dass der neue Schnelltest bald bayernweit eingesetzt werden könne, um die Pandemie einzudämmen und Infektionsrisiken gezielt zu minimieren.

Wirtschaftsministerium verweist auf Gesundheitsministerium

Dann geschah lange Zeit nichts. Die von Hubert Aiwanger versprochene Pilotstudie liegt immer noch nicht vor, moniert Ruth Waldmann: „Dabei hat er noch im Sommer beteuert, dass er die Pilotstudie in Kürze liefert. Aber diese Kürze zieht sich weiterhin in die Länge“.

Im Wirtschaftsministerium verweist man aufs Gesundheitsministerium. Das habe schließlich die Pilotstudie in Auftrag gegeben. Das Gesundheitsministerium wiederum hatte bereits im August in einer Antwort auf eine Anfrage von Waldmann erklärt, dass der Bericht bislang noch nicht abgeschlossen sei und sich "noch im Review-Prozess" befinde.

Aus tausend werden sechs

Und das Bezugsrecht für 1.000 Geräte, das sich der Freistaat gesichert hatte? Aus den 1.000 Geräten wurden sechs. Diese hat die Staatsregierung erworben, dazu 60.000 Tests, und zwar zu Erprobungszwecken – das geht aus der Antwort des Gesundheitsministeriums auf die SPD-Anfrage im August hervor.

Trotzdem: Im Wirtschaftsministerium ist man sicher, auf das richtige Pferd gesetzt zu haben. Rund acht Millionen Euro hatte das Ministerium an die Entwicklerfirma GNA gezahlt – für den Auftrag, ein PCR-basiertes Schnelltestsystem zu entwickeln.

Erlöse aus Lizenzgebühren

Der Freistaat Bayern soll dafür nun Erlöse unter anderem aus Lizenzgebühren bekommen. Aus dem Wirtschaftsministerium heißt es, die "politische Kritik an dem Investment" verwundere: "In Kürze werden weitere Zahlungen seitens GNA zugunsten des Freistaates Bayern in Millionenhöhe erwartet, die in Summe deutlich über der eingesetzten Investitionssumme liegen. Auch im Hinblick auf den weiterentwickelten Firmenstandort und die qualifizierten Arbeitsplätze für Bayern war das Investment äußerst sinnvoll."

"Weltbeste Tests" spielen keine Rolle

Eine Aussage, die für die SPD-Gesundheitsexpertin Ruth Waldmann Fragen aufwirft: Woher sollen die Erlöse aus Lizenzgebühren für den Freistaat kommen, wenn es gar keine Markteinführung gegeben hat? Die Landtagsabgeordnete kommt zu dem Schluss, dass Aiwangers "weltbeste Tests" in der Teststrategie der Staatsregierung keinerlei Rolle gespielt haben. Und wohl auch keine mehr spielen werden.