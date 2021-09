BR24live: Aiwanger will sich für Wahl-Tweet entschuldigen

Nach der scharfen Kritik an seinem umstrittenen Twitter-Eintrag mit Zahlen zur Bundestagswahl hat der bayerische Vize-Ministerpräsident und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger nun doch eine Entschuldigung angekündigt. Er wolle die Dinge noch einmal klarstellen, sagte Aiwanger vor einer Fraktionssitzung der Freien Wähler im Landtag an. Den Vorwurf, er habe gegen diverse Gesetze verstoßen, wolle und könne er ausräumen, betonte er. Dennoch sei wohl ein Eindruck entstanden, der bei vielen für Verwirrung gesorgt habe. "Das bedauere ich und dafür entschuldige ich mich." Zu Beginn der heutigen Plenarsitzung um 13 Uhr will Aiwanger eine Erklärung abgeben.

Am Morgen hatte es offenbar ein Gespräch zwischen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Aiwanger gegeben. Von diesem Austausch berichtete Söder nach BR-Informationen in einer Sitzung der CSU-Fraktion. Aiwanger müsse sich entschuldigen, zitierten Teilnehmer den Ministerpräsidenten.

Umstrittener Wahlkampf-Tweet

Aiwanger hatte am Wahlsonntag - lange vor Schließung der Wahllokale - via Twitter eine vermeintliche Vorab-Prognose zur Bundestagswahl verbreitet und diese mit dem Aufruf versehen: "Die letzten Stimmen bitte jetzt noch an uns Freie Wähler." Obwohl der FW-Chef den Tweet schnell wieder löschte, hagelte es Kritik.

Söder sagte nach BR-Informationen am Montag in einer CSU-Vorstandssitzung, Aiwangers Verhalten sei eines stellvertretenden Ministerpräsidenten unwürdig. Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) forderte Aiwanger dazu auf, sich zu entschuldigen. Zwischenergebnisse von Wahltagsbefragungen vor 18 Uhr zu verbreiten und das mit einem Wahlaufruf zu verbinden, sei zutiefst unanständig,

Nach dem Bundeswahlgesetz ist die Veröffentlichung von Prognosen vor Schließung der Wahllokale eine Ordnungswidrigkeit, für die bis zu 50.000 Euro Geldbuße drohen.

Aiwanger: Kein Verstoß gegen Bundeswahlgesetz

Am Montag bezeichnete Aiwanger seinen Tweet als "Missgeschick". Er habe nicht gegen Gesetze verstoßen wollen. Am Dienstagabend verteidigte er seinen Eintrag als legal: Da er "schlichtweg keine Exit Polls" getwittert habe, habe er auch nicht gegen das Bundeswahlgesetz verstoßen, sagte er dem BR.

Als "Exit Poll" bezeichnet man repräsentative Befragungen, die Meinungsforscher direkt nach der Stimmabgabe der Wähler machen, um daraus für 18.00 Uhr erste Prognosen des Wahlergebnisses abgeben zu können. Dies trifft laut Aiwanger auf die von ihm getwitterten Zahlen ausdrücklich nicht zu. Auf welche Weise die Zahlen stattdessen zustande gekommen waren, sagte der Minister nicht.