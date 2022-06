Aiwanger will Bau von Windrädern im Steigerwald ermöglichen

Seit zehn Jahren sind in Geiselwind im Landkreis Kitzingen acht Windräder geplant. Doch der Naturpark Steigerwald gilt seit einigen Jahren im Regionalplan als eine Ausschlussfläche für Windenergie. Unter anderem wegen Protesten gegen Windkraft im Steigerwald ließ sich das Vorhaben dort bislang nicht umsetzen. Auch die Regierung von Unterfranken und der Bezirk hatten bereits im Fall Geiselwind eine Machbarkeitsprüfung abgelehnt. Nun will aber Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) Geiselwind zum Musterfall für die Umsetzung der Windkraft in Bayern machen.

Genehmigungsverfahren soll beschleunigt werden

Bei einem Ortstermin am Sonntagmittag in Geiselwind sagte Aiwanger: "Ich glaube, wenn wir die Nuss Geiselwind geknackt haben, dann haben wir die Windkraft-Geschichte wirklich auf's Gleis gesetzt." Er wolle nun gemeinsam mit Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) alle Beteiligten im Steigerwald an einen runden Tisch bringen. Das heißt: die Regierungen von Unter-, Mittel - und Oberfranken, sechs Landkreise, die Regionalen Planungsverbände und Bürgermeister von Gemeinden, die so, wie Geiselwind, auch Windräder in ihrem Gemeindebereich wollen.

Aiwanger geht es dabei – vor dem Hintergrund der Ukraine- und Energiekrise – um beschleunigte Genehmigungsverfahren. "Unter zwei Jahren wird es eng werden. Aber fünf Jahre und mehr für das Genehmigungsverfahren, das ist ein No Go", so Aiwanger gegenüber BR24.

Bürgermeister von Geiselwind begrüßt das Vorhaben

Kitzingens Landrätin Tamara Bischof (Freie Wähler) hatte Aiwanger, der am Samstag beim Bundesparteitag der Freien Wähler in Geiselwind als Vorsitzender wiedergewählt wurde, zum Ortstermin am Sonntag eingeladen. Sie will nun sofort Gespräche mit dem Regionalen Planungsverband und dem Verein Naturpark Steigerwald führen.

Geiselwinds Bürgermeister Ernst Nickel (Freie Wähler) sagte bei dem Ortstermin, er sehe alleine in seinem Gemeindebereich mögliche Standorte für 20 Windräder auf dem Höhenzug des Steigerwaldes. Die Bevölkerung und sein Gemeinderat stünden hinter Plänen für Bürger-Windparks. Dass jetzt, von der Genehmigung her, schon in zwei bis drei Jahren was passieren könnte, sei ein guter Ansatz, meint Nickel.