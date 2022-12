Hubert Aiwanger will an Schneekanonen-Förderung festhalten

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger verteidigt die Förderungen der Landesregierung in Skigebiete und Schneekanonen. Sie zu kürzen oder abzuschaffen, weist er zurück. „Ich glaube, das wäre ein grandioser Fehler, und ich sehe das Ganze ein bisschen als aufgesetzte Debatte“, sagte der Politiker der Freien Wähler am Mittwochabend in der Sendung jetzt red i im BR Fernsehen. Bislang beteiligt sich der Freistaat beim Bau von Liften und der Einrichtung von Schneekanonen, indem er 35 Prozent der Kosten übernimmt.

"Das ist ja kein radioaktiver Abfall, der da rausgeschossen wird"

Der stellvertretende Ministerpräsident kritisierte:"„Jetzt schießt man sich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Schneekanone ein." Die sei jetzt die Ursache allen Übels. Aiwanger weiter: "Das ist ja kein radioaktiver Abfall, der da rausgeschossen wird aus dieser Kanone." Es handele sich um gefrorenes Wasser, das man im Speicherteich zurückgehalten habe. Laut Aiwanger gebe es an diesem Kreislauf nichts zu kritisieren. Man schütze die Natur durch Beschneiung sogar vor Kahlfrösten. Darüber hinaus würden die Menschen ins Ausland fahren, wenn Bayern die eigenen Skigebiete im Stich lasse, so der Wirtschaftsminister.

BUND will Förderung von Skigebieten stoppen

Der Vorsitzende des BUND Naturschutz in Bayern, Richard Mergner, widersprach: "Wenn die Welt so einfach wäre, wie für den Hubert Aiwanger als stellvertretenden Ministerpräsidenten, müssten wir ja gar nichts ändern", sagte der Diplom-Geograph in jetzt red i. Da die Klimakrise besonders in den Alpen sichtbar werde, müsse jeder Energie sparen. Weitermachen wie bisher käme dem Gasgeben in einer Sackgasse gleich. Mergners Fazit: "Wenn Sie meinen, mit Schneekanonen gegen die Klima-Krise anzugehen, dann ist das wirklich ein Holzweg!" Stattdessen müsse das Wirtschaftsministerium andere Dinge fördern. Sich zum Beispiel darauf einstellen, dass sich auch der Tourismus im Zuge des Klimawandels verändert und dann andere Angebote zu schaffen.