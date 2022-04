Aiwanger: Weg für Oktoberfest freimachen - Entscheidung naht

Die Stadt München sollte sich nach Meinung des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger (Freie Wähler) rasch zum Oktoberfest in diesem Jahr bekennen - dem wichtigsten Volksfest im Freistaat. Er appelliere an die Landeshauptstadt, "in der Debatte über das Oktoberfest jetzt endlich den grünen Haken dahinter zu setzen", sagte der Vize-Ministerpräsident nach einer Kabinettssitzung. Es gelte, auch die "Leitfunktion" dieses Volksfestes für ganz Bayern sicherzustellen - "damit wir auch in der Fläche die vielen anderen Feste guten Gewissens feiern können".

Aiwanger: Mal wieder feiern

Aiwanger mahnte, weder Corona noch der Krieg in der Ukraine sollten als Begründungen für eine Absage herangezogen werden. Gerade für die Wirtschaft in München sei es "äußerst wichtig", dass das Oktoberfest stattfindet: Von der Bedienung bis zum Taxifahrer, vom Hotel bis zum Gastronom bräuchten es alle.

Nötig sei das Oktoberfest aber auch, "um mal feiern zu dürfen, um auch die Geselligkeit nach vorne zu bringen und aus diesem Corona-Trauma Schritt für Schritt jetzt rauszukommen". Daher laute sein großer Appell an die Stadt München: "Macht jetzt klar Schiff, bekennt Euch zum Oktoberfest!" Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich zuletzt mehrfach für eine Wiesn 2022 ausgesprochen. Drei Jahre hintereinander ohne Oktoberfest wäre seiner Meinung nach für München und Bayern nicht gut.

Zweite Bürgermeisterin will Wiesn 2022

Vor ziemlich genau zwei Jahren hatten Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gemeinsam die Absage der Wiesn 2020 wegen Corona verkündet, auch 2021 fiel sie wegen der Pandemie aus. Ob das größte Volksfest der Welt nach dieser Pause heuer wieder stattfindet, will Reiter in dieser Woche entscheiden und bekanntgeben.

Münchens zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) sprach sich für ein Oktoberfest 2022 aus. Nach einem Besuch auf dem Münchner Frühlingsfest schrieb sie am Montag auf Facebook: "Eine gelungene Generalprobe für die Wiesn, die aus meiner Sicht heuer endlich wieder stattfinden sollte. Die Entscheidung der Stadt München naht." Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) hatte sich bereits vergangene Woche zuversichtlich geäußert. In diesem Jahr würde das Oktoberfest vom 17. September bis 3. Oktober dauern.

Berät sich sich Reiter mit Lauterbach?

Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung wollte Reiter vor seiner Entscheidung noch die Meinung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einholen. Die Zeitung zitierte einen Wiesnwirt mit den Worten: "Oberbürgermeister Reiter wollte sich am Montag mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach beraten." Die Stadt München kommentierte dies auf "Bild"-Anfrage nicht. Reiter werde alle Gründe für seine Entscheidung darlegen, wenn sie gefallen sei, hieß es.

Der bayerische FDP-Chef Martin Hagen spottete auf Twitter mit Blick auf Reiters angebliches Gespräch mit Lauterbach: "Auf dem Oktoberfest wird es dieses Jahr nur ungesalzene Speisen geben." Auch Hagen besuchte bereits das Frühlingsfest auf der Theresienwiese: "Auf dem Frühlingsfest feiert München das Comeback der bayerischen Lebensfreude", schrieb der FDP-Politiker auf Facebook. "Für mich steht fest: Auch das Oktoberfest muss 2022 endlich wieder stattfinden." Auch der AfD-Landtagsabgeordnete Andreas Winhart twitterte, Lauterbach dürfe nicht über die Wiesn entscheiden.

Festwirte: Tiefe Sehnsucht nach der Wiesn

Die Münchner Wiesnwirte rechnen für ein mögliches Oktoberfest 2022 mit ähnlichen Besucherzahlen wie 2019, der letzten Wiesn vor der Pandemie. "Die Nachfrage ist sehr gut", sagte Wirtesprecher Peter Inselkammer. "Ich kann mir vorstellen, dass es so wird wie 2019." Damals waren es 6,3 Millionen Gäste. Das Frühlingsfest zeigt laut Inselkammer: "Die Leute wollen wieder feiern."

Der Wirtesprecher hatte bereits am Wochenende ein klares Ja zum Oktoberfest gefordert. Dass Volksfeste wieder möglich seien, habe sich in anderen Städten Bayerns gezeigt, beispielsweise beim Würzburger Frühlingsfest oder beim Augsburger Plärrer. Ob beim Gäubodenvolksfest in Straubing oder bei der Regensburger Dult - überall in Bayern liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren, sagte Inselkammer.

Infektiologe sieht keinen Grund für Absage

Laut dem Münchner Infektiologen Christoph Spinner wäre ein Oktoberfest 2022 zwar mit einer höheren Infektionsgefahr verbunden. "Wenn die Wiesn so stattfindet, wie wir sie kennen, ist sie natürlich ein Infektions-Risiko-Ereignis", sagte Spinner er am Wochenende der Deutschen Presse-Agentur. Er sehe jedoch keinen Grund, das Oktoberfest wegen Corona erneut abzusagen. Schließlich sei niemand gezwungen, das Volksfest zu besuchen. "Ich unterstütze sehr stark die These, dass wir mit dem Virus leben lernen müssen." Dazu gehörten dann auch wieder Großveranstaltungen.

Die Gefahr, an Covid-19 zu sterben, sei inzwischen geringer als bei der Virusgrippe. In den Kliniken würden immer weniger Patienten vorrangig wegen Corona behandelt. "Das klinische Bild hat sich verändert." Gründe seien die geringere Krankheitsschwere bei Omikron sowie zunehmender Immunschutz in der Bevölkerung. Rund 80 Prozent der Menschen seien geimpft oder hätten eine Infektion durchgemacht. Wer Corona vermeiden wolle, für den gelte allerdings: "Gehen Sie lieber nicht auf die Wiesn."