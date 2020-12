Aiwanger verteidigt strengere Corona-Regeln für Bayern

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat die abermals verschärften Corona-Maßnahmen der Staatsregierung im Interview mit der Bayern 2-radioWelt verteidigt. "Natürlich müssen wir zähneknirschend mitgehen, wenn wir sehen, die Zahlen bewegen sich seitwärts und gehen nicht so deutlich zurück, wie wir uns das die letzten Tage und Wochen gewünscht hatten", so Aiwanger.

Aiwanger schließt sich Verschärfungen an – unter einer Bedingung

Immer wieder war Aiwanger zuletzt auch als Kritiker der Corona-Maßnahmen in Erscheinung getreten. Der Vize-Ministerpräsident hofft, dass im Januar dann wieder Öffnungen möglich sind: "Natürlich bin ich auch nur unter dieser Maßgabe diesen Weg mitgegangen, dass wir möglichst im Januar Dinge wieder aufkriegen, die jetzt noch nicht auf sind. Gastro, Hotellerie, Skifahren und auch im Kulturbereich."

Härtere Maßnahmen nicht ausgeschlossen

Auf der anderen Seite merkte der Chef der Freien Wähler an, dass es im Januar noch deutlich härtere Maßnahmen geben könnte, wenn die Zahlen in den nächsten Wochen nicht sinken würden. Dann müssten Kitas und Schulen am Ende noch geschlossen werden, sowie der Handel. Auch deswegen wirbt Aiwanger um Verständnis: "Nutzen wir möglichst diese vier Wochen, wenn es auch sehr weh tut'."

Bayerns Wirtschaftsminister appellierte an die Menschen zuhause zu bleiben und sich "um die eigene Siedlung herum" zu bewegen. Auf keinen Fall sollten nun alle in die Berge zu fahren, um dann dort "zu Hunderten dieselben Wege" zu marschieren.

Strengere Corona-Regeln in ganz Bayern ab Mittwoch

Ab Mittwoch gelten in Bayern strenge Ausgangsbeschränkungen. So darf die Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen werden, etwa für den Weg von und zur Arbeit, zum Arzt oder zum Abholen der Kinder aus der Kita. Außerdem gilt ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Schulen müssen ab der achten Klasse auf Wechselunterricht umstellen, ausgenommen sind Abschlussklassen.