Aiwanger sieht 2G-Regel im Einzelhandel kritisch

Die von Mittwoch an in Bayern geltende 2G-Regel im Einzelhandel sieht der Wirtschaftsminister des Freistaats, Hubert Aiwanger, kritisch. Aiwanger monierte in der BR24 Rundschau auch, dass die Kontrolle der 2G-Regel dem Handel auferlegt werde: "Jetzt soll sich der Händler an die Türe stellen oder Security an die Türe stellen und das ständig wechselnde Publikum kontrollieren." In der Gastronomie sei das noch eher praktikabel, da hier die Gäste länger verweilten. Aber, so der Wirtschaftsminister, bei viel Laufkundschaft werde das zur Herausforderung.

2G-plus-Regel in Skigebieten wird noch geprüft

Aiwanger verwies auf die nochmals verlängerten Überbrückungshilfen, die nun bis Ende März 2022 laufen sollen. Betroffene Betriebe erhielten dabei die Fixkosten erstattet plus einen Eigenkapitalzuschuss, um die Umsatzeinbrüche aufzufangen. Nach Aiwangers Einschätzung werden diese Hilfen auch in diesem Jahr viele Betriebe in Anspruch nehmen müssen.

Aiwanger kündigte im Interview mit dem BR an, die derzeit geltende 2G-plus-Regel in den bayerischen Skigebieten werde in der kommenden Woche nochmals auf den Prüfstand gestellt. "Da sind die Würfel noch nicht endgültig gefallen, das wird nächste Woche nochmal einem Praxischeck unterzogen", so der Wirtschaftsminister wörtlich.

Einkäufe für den täglichen Bedarf ausgenommen

Die Bayerische Staatsregierung hatte bei einer Kabinettssitzung heute weitere Verschärfungen der Corona-Beschränkungen beschlossen. So haben ab kommendem Mittwoch nur noch Geimpfte oder Genesene Zugang zum Einzelhandel in Bayern - ausgenommen sind Einkäufe für den täglichen Bedarf. Dazu zählen der Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörakustiker, Tankstellen, Zeitungsverkaufsstellen, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, Bau- und Gartenmärkte, der Weihnachtsbaumverkauf sowie der Großhandel. Für Kinder unter zwölf Jahren und drei Monaten gilt die 2G-Regelung nicht.