Aiwanger rät weiter zu Dialog mit Russland - Sorge um Wirtschaft

Tag zwei der Kämpfe in der Ukraine: Nach dem russischen Angriff gestern drängen die Truppen von Präsident Putin immer weiter in das Landesinnere vor. Die Vereinten Nationen gehen aktuell von über 100.000 Menschen aus, die sich infolge des Einmarsches auf die Flucht begeben haben. Vor allem die westlichen Länder zeigen sich nach wie vor schockiert über das Vorgehen von Staatschef Waldimir Putin und verurteilten die Angriffe erneut auf das Schärfste.

Ganz soweit will Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger aber offenbar nicht gehen. Im Interview mit dem BR äußerte sich der Vorsitzende der Freien Wähler (FW) weitaus zurückhaltender. Aiwanger sprach sich dafür aus, an den Gesprächen mit Russland festzuhalten und die Wirtschaftsbeziehungen wieder zu stabilisieren. Ein Ende des Handels zwischen Bayern und Russland lehnte er ab.

Aiwanger will "vernünftige" Russen erreichen

Man dürfe jetzt nicht wieder den Eisernen Vorhang herunterlassen und nicht mehr mit den Russen reden, wie vor 50 Jahren, forderte Aiwanger im BR. "Ich bin überzeugt, dass die russische Bevölkerung das nicht alles toll findet". Der Wirtschaftsminister setze darauf, die "vernünftigen Leute" zu erreichen. Andernfalls würde es die russische Bevölkerung nur weiter in die Hände der Hardlinern treiben, so Aiwanger.

Der FW-Chef zog dabei auch einen Vergleich mit anderen Ländern des ehemaligen Ostblocks: "Schauen wir uns unser Verhältnis zu Polen und zu Tschechien vor 50 Jahren an. Und wie ist das heute heute? Das ist freundschaftlich. Und meine Vision ist durchaus, dass wir in Zukunft auch mal mit den Russen ähnlich offen umgehen können." Bedingung dafür sei laut Aiwanger, dass die Regierung in Moskau mehr Demokratie und mehr mittelständisches Unternehmertum zulässt.

Folgen von Sanktionen gegen Russland für bayerische Wirtschaft nicht zu unterschätzen

Diesen Weg müsse man wie schon bei anderen Ländern im Osten Europas gehen, betonte Aiwanger. "Also ich würde jetzt nicht hier den Kalten Krieg ausrufen und verlängern wollen, sondern wir müssen trotzdem schauen, dass Wirtschaftskontakte häufig auch vorbereitend ein Einkaufswetter in der Politik ausgelöst haben."

Auf die bereits heißen Kriegshandlungen in der Ukraine ging der stellvertretende Ministerpräsident nicht näher ein. Zwar sieht Aiwanger die verhängten Sanktionen gegen Russland als notwendig an, er warnte jedoch gleichzeitig auch vor den Folgen für die heimische Wirtschaft: "Ob wir es wollen oder nicht, wir sind massiv abhängig von russischen Energielieferungen. Das wissen die Russen besser wie wir." Es sei derzeit eine sehr große Krisensituation, sagte Aiwanger dem BR.

Energieversorgung soll sichergestellt werden

Mit Blick auf die Gasversorgung in Deutschland räumte Aiwanger Versäumnisse in der Vergangenheit ein. "In meinen Augen wurde es seitens Deutschlands unterschätzt, in welche Gefahr wir uns begeben, wenn wir zu wenig Erdgasvorräte haben. Aiwanger kritisierte, dass Gasspeicher in Süddeutschland zu wenig befüllt gewesen seien. "Man könnte fast vermuten die Dinge sind schon über Monate vorbereitet worden, damit wir auf möglichst wenig Gas hier sitzen. Und wir haben es zu spät bemerkt. Also das sind Dinge, die man in Zukunft anders machen muss."

Oberste Priorität hat laut Aiwanger nun das Thema Energie im Freistaat. Man sei dabei, genügend Flüssiggas zu bekommen, um überhaupt die Energieversorgung sicherzustellen. Entsprechende Handlungsoptionen würden derzeit in verschiedenen Krisensitzungen ausgelotet. Laut Aiwanger stammt über die Hälfte des in Bayern verbrauchten Erdgases aus russischen Quellen.

FW-Chef erwartet Umorientierung vieler Unternehmen

Allgemein sei die Wirtschaft im Freistaat nach Ansicht des Ministers stark von dem Konflikt um die Ukraine betroffen. Dabei sehe die Lage für bayerische Firmen vergleichsweise noch gut aus. Man sei Gott sei Dank in der Ukraine noch nicht so stark engagiert, wie man es die nächsten Jahre eigentlich vorgehabt hätte. "Trotzdem sind dort rund 500 bayerische Firmen."

Der Wirtschaftsminister rechnet darüber hinaus nun mit einem Umbruch. Seiner Einschätzung nach würden sich diverse Firmen in den nächsten Monaten umorientieren und ihre Zulieferketten in anderen europäischen Ländern oder außereuropäischen Ländern aufbauen. "Wenn die Ukraine jetzt wirklich russisch besetzt wird und man dann abhängig ist, ob man die Dinge überhaupt nur exportieren kann und so weiter. Also die Unternehmen werden sich teilweise umorientieren müssen", hieß es gegenüber dem BR.