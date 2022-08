Aiwanger: Müssen Oktoberfest feiern - "Durchaus verantwortbar"

Trotz vergleichsweise hoher Corona-Zahlen soll das Münchner Oktoberfest nach Meinung des bayerischen Wirtschaftsministers und Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) in diesem Jahr wieder normal stattfinden. "Ich glaube, das ist auch in dieser Corona-Zeit durchaus verantwortbar", sagte er nach einer Kabinettssitzung in München. Es gebe zwar "gewisse Infektionsstände", zum Glück seien die Krankheitsverläufe aber überwiegend sehr mild. Und Ansteckungen erfolgten auch an "anderen Orten", argumentierte Aiwanger.

Aiwanger: "Wir müssen diese Feste feiern"

Er sei als Tourismusminister dagegen, Veranstaltungen wie das Oktoberfest, das Gäubodenvolksfest oder vorausschauend auch Weihnachtsmärkte in Frage zu stellen. Der Freie-Wähler-Chef betonte: "Wir müssen diese Feste feiern. Nicht nur für die Volkseele, sondern auch für die Wirtschaft ist das richtig und wichtig."

Im Tourismus und der Gastronomie seien in Bayern rund 600.000 Menschen beschäftigt. "Wir haben hier eine Wertschöpfung von über 30 Milliarden Euro - ein Drittel der Autoindustrie." Die Übernachtungszahlen seien wegen Corona vorübergehend eingebrochen, sähen mittlerweile aber wieder sehr gut aus. Deshalb sei es wichtig, die Branche mit solchen "Highlights" zu unterstützen.