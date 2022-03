Aiwanger: "Lebensmittellager bis unter die Decke füllen"

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) fordert angesichts des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine, große staatliche Lebensmittel-Vorräte anzulegen. "Es hat sich gezeigt, dass wir uns in Krisen nicht auf einen funktionierenden Welthandel verlassen können", sagte der Vize-Ministerpräsident dem "Münchner Merkur". Aktuell werde über die Energiereserven, Halbleiter und Kabelbäume gesprochen. "Aber wir müssen uns jetzt auch gezielter um unsere Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln kümmern."

Aus der Ukraine komme viel Getreide und Dünger. Bei wichtigen Gütern wie der Nahrung müsse der Staat eingreifen, betonte Aiwanger. Es könne nicht sein, dass momentan Hunderte Schweinehalter in Bayern wegen ruinöser Preise ihr Geschäft aufgeben müssten und es am Ende einen Versorgungsengpass gebe. "Die EU und der Bund müssen jetzt die Lebensmittellager bis unter die Decke füllen."

Aiwanger: "Kohlevorräte aufstocken" und alle Optionen offenhalten

Der Minister kritisierte, dass sich Deutschland "bei den großen Themen zu sehr auf den freien Markt verlassen" und im Klein-Klein ergötzt habe. Hierzulande sei zwar jeder Biberbau kartiert, "aber wir wissen nicht mal, wie groß unsere deutschen Kohlevorräte sind". Diese müssten jetzt so schnell wie möglich am Weltmarkt aufgestockt werden, damit die Stromversorgung für die nächsten Monate gesichert sei. "55 Prozent unserer Steinkohle, über 50 Prozent des Erdgases und 35 Prozent des Erdöls stammen aus Russland", gab Aiwanger zu bedenken.

Der geplante Kohleausstieg müsse gegebenenfalls verschoben werden, sagte der Freie-Wähler-Politiker weiter. "Wir brauchen die Kohlekraftwerke dringend, viele auch in der Netzreserve." Bei der Atomkraft werde gerade geprüft, ob ein Betrieb über 2022 hinaus technisch und atomrechtlich überhaupt möglich sei. "Grundsätzlich bin ich wegen des radioaktiven Abfalls und der Sicherheitsrisiken - auch militärischer Natur - kein Befürworter von Laufzeitverlängerungen. Aber wir müssen angesichts der aktuellen Unsicherheit alle Optionen offenhalten."

Aiwanger: Nicht zu sehr von China abhängig machen

Zugleich warnte der Minister auch vor einer zu großen Abhängigkeit von China. "Die globalen Geschäfte laufen, solange 'heile Welt' herrscht und der Westen in Sachen Menschenrechte ein Auge zudrückt." China sei Bayerns wichtigster Handelspartner. "Wir müssen aber aufpassen, nicht in zunehmende strategische Abhängigkeit zu geraten." Die Knappheit von Masken und Schutzausrüstung in Corona-Zeiten seien ein erster Warnschuss gewesen, hätten aber noch nicht zum Aufwachen gereicht.

In einer "Ära nach den jetzigen Aggressionen" Russlands müsse Moskau irgendwann in die europäische Familie eingebunden werden. "Jahrzehntelange gegenseitige Wirtschaftssanktionen und Kriegsangst sind ja kein Zustand", betonte der Freie-Wähler-Chef. Er wünsche sich die USA, Europa und Russland in einer partnerschaftlichen Reihe - auch in der Verteidigungspolitik. "Sonst kann es passieren, dass Russland und China langfristig die Karten zusammenlegen und ihr Erdgas, Rohstoffe, die seltenen Erden und Nahrungsmittel für sich behalten und die Spaltung weiter durch Europa geht."

Ukraine: Männer "sind im Krieg" statt in der Fabrik

In der Ukraine sind dem Wirtschaftsminister zufolge mehr als 600 bayerische Firmen tätig, rund 60 davon hätten dort auch Niederlassungen. "Dazu gehören beispielsweise der Gipsplattenhersteller Knauf im Donbass und die Firma Leoni, die vor Ort mit 7.000 Mitarbeitern Kabelbäume baut", erläuterte Aiwanger. "Die Männer arbeiten jetzt nicht in der Fabrik, sondern sind im Krieg." In Russland seien 1.200 bayerische Firmen aktiv, 30 davon sogar mit Produktionsstandorten. "Von diesen Produkten sind also auch unsere heimischen Automobil- und Lkw-Hersteller betroffen."

Der Handel mit der Ukraine habe ein Volumen von rund einer Milliarde Euro, jener mit Russland von etwa neun Milliarden. Dieser Handel dürfte laut Aiwanger zunehmend zum Erliegen kommen. "Die ersten Mittelständler hängen schon in der Luft, hunderte Firmen zittern." Er sei dafür, den Unternehmen unter die Arme zu greifen und deren Substanz zu schützen. "Die Frage ist nur: Kann der Staat sich das leisten, insbesondere auch nach Corona, wenn der Konflikt die ganze Weltwirtschaft in Mitleidenschaft zieht?"