Aiwanger gegen Verlängerung der Corona-Beschränkungen

Wenige Tage vor dem Auslaufen der aktuellen bayerischen Corona-Verordnung bleibt weiter unklar, welche Regeln anschließend im Freistaat gelten werden. Morgen berät das Kabinett über das weitere Vorgehen. Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (CSU) sprach sich gegen die Anwendung der Hotspot-Regel auf den gesamten Freistaat aus, was die Voraussetzung für eine landesweite Verlängerung der 2G- und 2G-Regel sowie der Maskenpflicht für viele Innenräume wäre.

"Ich halte es nicht für sinnvoll, ganz Bayern zum Corona-Hotspot zu erklären", sagte Aiwanger der "Passauer Neuen Presse" (PNP). Die Voraussetzungen dafür seien nicht erfüllt: "Weil wir weder eine besonders gefährliche Virusvariante haben, noch das Gesundheitswesen flächendeckend vor der Überlastung steht." Es gebe zwar "viele Ausfälle beim Pflegepersonal, aber nicht besonders viele Patienten, die wegen Corona auf Intensiv sind".

2G- und 3G-Regeln sowie Maskenpflicht nur noch in Hotspots

Das geänderte Infektionsschutzgesetz des Bundes sieht nur noch einen "Basisschutz" vor: Möglich bleiben Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken sowie im Nah- und Fernverkehr. Zudem können die Länder eine Testpflicht an Schulen sowie in Kliniken, Pflegeheimen, Justizvollzugsanstalten und Abschiebungshafteinrichtungen angeordnet werden. Eine Übergangsregelung, die den Ländern strengere Maßnahmen ermöglichte, läuft am 2. April aus.

Anschließend sind beispielsweise 2G- und 3G-Regeln sowie eine Maskenpflicht beim Einkaufen, in Freizeiteinrichtungen oder in Schulen nur noch in "Hotspots" möglich - in konkreten Regionen, für die das Landesparlament die "Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage" feststellt. Voraussetzung dafür ist entweder die Ausbreitung einer deutlich gefährlicheren Virusvariante oder eine drohende Überlastung der Krankenhauskapazitäten in der jeweiligen Region.

Aiwanger: Mehr Eigenverantwortung für die Bürger

Aiwanger sprach sich dafür aus, den Menschen die Verantwortung für ihre Gesundheit wieder ein Stück weit zurückzugeben: Er sei der Überzeugung, dass man nach zwei Jahren Corona-Management auch mehr auf die Eigenverantwortung der Bürger setzen müsse.

"Viele werden auch nach dem 2. April freiwillig eine Maske aufsetzen, wenn sie in den Supermarkt gehen und dort Gedränge herrscht. Es wird nicht sofort Sodom und Gomorrha ausbrechen." Er erwarte, dass wie in den beiden vergangenen Jahren "mit steigenden Temperaturen und wenn die Menschen wieder mehr im Freien sind, die Zahlen sinken".

Holetschek: "Ganz Deutschland ein einziger Hotspot"

SPD und Grüne im bayerischen Landtag fordern seit Tagen, dass ganz Bayern vom Landtag zu einem Hotspot erklärt werden sollte. CSU und Freie Wähler lehnen das bisher ab - mit der Begründung, dass die Hotspot-Regelung rechtlich unklar und nicht rechtssicher anwendbar sei. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) erneuerte diese Kritik am Wochenende. Dabei sieht er durchaus Handlungsbedarf: "Ganz Deutschland ist ein einziger Hotspot", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Das habe "auch fast jeder außerhalb des Regierungsviertels in Berlin so schon erkannt".

Bereits am Freitag hatte der CSU-Politiker auf BR-Anfrage daher eine Verlängerung der Übergangsregelung um mindestens vier Wochen verlangt. Ein solcher Schritt würde bedeuten, dass die Landesregierungen auch ohne Parlamentsbeschluss beispielsweise die Maskenpflicht in vielen Innenräumen bis Ende April oder Anfang Mai fortführen könnten.

Lauterbach: "Es geht rechtlich nicht"

Von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kommt allerdings ein klares Nein zur Holetschek-Forderung. "Ob er das vorschlägt oder nicht, das ist vollkommen unerheblich. Es geht rechtlich nicht", betonte Lauterbach am Morgen bei "Bild". Der SPD-Politiker wünscht sich aber selbst eine Verlängerung der Maskenpflicht in vielen Innenräumen - "weil das ein Verfahren ist, wo ich mit geringem Aufwand viel erreiche". Daher appellierte er einmal mehr an die Länder, von der Hotspot-Regel Gebrauch zu machen. Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat bereits für alle Landkreise und kreisfreien Städte die Gefahrenlage festgestellt.

Am Nachmittag diskutiert Lauterbach mit den Gesundheitsministern der Länder über die Corona-Lage. Dabei will er auch die Kriterien für eine drohende Überlastung des Gesundheitswesens vorstellen, wie er am Freitag in der Bundespressekonferenz angekündigte. Ein mögliches Indiz sei, wenn sich Krankenhäuser von der Notfallversorgung abmelden müssten, weil sie zu viele Corona-Patienten hätten oder zu viel Personal fehle. Auch wenn Krankenhäuser planbare Eingriffe absagen oder in andere Kliniken verlegen müssten oder wenn "Pfleguntergrenzen unterschritten" würden, seien das Kriterien, mit denen "man arbeiten kann".

Aiwanger: "Ein Skandal"

Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger zeigte sich dagegen verärgert über die aktuelle Debatte: Es sei ein Skandal, "dass nach zwei Jahren Corona noch immer keine wirkungsvollen Maßnahmen ergriffen wurden, um die Belastungsfähigkeit des Gesundheitssystems zu erhöhen". Die Begründung für den ersten Corona-Lockdown vor zwei Jahren sei gewesen, dass man einige Wochen oder Monate Zeit gewinnen müsse, um die Intensivkapazitäten zu stärken.

"Nach zwei Jahren sind wir leider keinen Schritt weiter", kritisierte der Freie-Wähler-Chef. "Und die aktuelle Begründung für eine gewünschte Verlängerung der Maßnahmen über den 2. April hinaus ist wieder, dass das Gesundheitswesen vor der Überlastung steht."

Notwendig sei "eine Generalsanierung des maroden Gesundheitswesens, nicht ein jahrelanger Dauer-Lockdown der Gesellschaft, weil einige hundert zusätzliche Patienten das System zum Einsturz bringen", betonte Aiwanger in der "PNP". Er sprach sich daher für mehr Personalreserve und einen deutlich höheren Puffer an leeren Intensiv- und Normalbetten aus.

"Aber wenn man bei einer ständig älter werdenden und wachsenden Bevölkerung über Jahre hinweg Kliniken schließt und Betten abbaut, ist die jetzige Dauerkrise eine hausgemachte Krise mit Ansage. Hinzu kommt noch die Debatte über eine Impfpflicht für Pflegepersonal, was die Lage weiter verschärft hat."

FDP-Fraktionschef Martin Hagen zeigte sich überzeugt, dass die Maskenpflicht in Bayerns Supermärkten und Schulen nicht über den 2. April hinaus verlängert wird. Auf Twitter schrieb er: "Wird nicht passieren."