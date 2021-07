Aiwanger kontra Söder: Streit über Freiheiten für Geimpfte

Nach den jüngsten Äußerungen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) über mehr "Freiheiten" für Geimpfte zeigt sich der Koalitionspartner verärgert. Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger sieht Gesprächsbedarf in der Koalition: "Wir werden reden müssen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Wenn man nur Geimpfte in eine Disco lasse und Ungeimpfte nicht, dann werde es zum Vorwurf einer Zwei-Klassen-Gesellschaft kommen.

Der Vize-Generalsekretär der Freien Wähler Bayern, Felix Locke, twitterte: Die Öffnung von Clubs von der Impfbereitschaft der Jugendlichen abhängig zu machen, sei falsch. Er beklagte, Bayern sei das einzige Bundesland in Deutschland, "in dem aktuell noch nicht wieder gefeiert werden darf".

Söder will Clubs für Geimpfte öffnen

Söder hatte am Dienstag mehr "Freiheiten" für Geimpfte in Bayern in Aussicht gestellt. Unter anderem könnten ab Herbst Clubs und die Nachtgastronomie möglicherweise für vollständig Geimpfte öffnen - allerdings müssten die Impfangebote bis dahin auch von vielen jungen Menschen angenommen werden, sonst mache eine solche Öffnung keinen Sinn.

Wer vollständigen Impfschutz habe, solle zudem nach Reisen nicht mehr in Quarantäne müssen, sagte Söder. Angesichts einer zunehmenden Impfmüdigkeit will der Ministerpräsident so weitere Impf-Anreize schaffen. "Impfen ist der Weg zur Freiheit", betonte er. Zudem stellte er in Frage, dass Corona-Tests auch im Herbst - wenn jeder ein Impfangebot bekommen habe - noch kostenlos sein werden.

Aiwanger setzt "auf 3G-Strategie"

Aiwanger, der auch stellvertretender bayerischer Ministerpräsident ist, widersprach Söder entschieden: Er lehnt es ab, den Zutritt zu bestimmten gesellschaftlichen Bereichen von einer Corona-Impfung abhängig zu machen. "Es darf nicht passieren, dass am Ende nur Geimpfte an einer Hochzeit teilnehmen, in einen Reisebus einsteigen oder ins Hallenbad gehen können", sagte der Freie-Wähler-Chef der "Augsburger Allgemeinen".

Stattdessen pocht er auf die "3G-Strategie, die Geimpften, Getesteten und Genesenen den Zugang ermöglicht". Seiner Meinung nach muss auch ein negativ Getesteter in die Disco dürfen.

Minister warnt vor Spaltung der Gesellschaft

Sich selbst will der Minister vorerst nach wie vor nicht gegen Corona impfen lassen. Im "Bild"-Interview verteidigte er seine Haltung erneut. Er lehne das Impfen nicht generell ab, sei persönlich aber "noch nicht ganz überzeugt, ob ich das jetzt haben muss". Aiwanger machte deutlich, dass er sich als Fürsprecher der Menschen versteht, die bei der Corona-Impfung zurückhaltend sind: Er wolle sich "auch vorne hinstellen und sagen: Liebe Leute, man kann impfen, man kann auch Werbung machen, aber bitte bedrängt oder zwingt die Leute nicht, denn sonst spalten wir die Gesellschaft". Es gebe einfach Menschen, die Angst vor einer Corona-Impfung hätten.

Aiwanger betonte weiter: "Impfen zu empfehlen heißt noch nicht, impfen zu müssen." Die Politik dürfe nicht den Anschein erwecken, als würde sie auf einen Impfzwang zusteuern. Aktuell werde diese Frage ja bereits diskutiert, beispielsweise bei Lehrern. "Ich glaube, wir tun uns hier als Gesellschaft nichts Gutes und treiben damit den Verschwörungstheoretikern den Hasen in die Küche." Es gelte nun vor allem, Verunsicherungen auszuräumen - "also lieber aufklären als zwingen".

Grüne und SPD kritisieren "Apartheid"-Äußerung

Bereits am Dienstagabend hatte Aiwanger gewarnt, unter dem Eindruck von Corona von Grundrechten "abzuweichen". Eine Impfung sei ein medizinischer Eingriff, die Entscheidung darüber sei ein "elementares bürgerliches Freiheitsrecht". Man müsse nun aufpassen, "dass wir nicht in eine Apartheidsdiskussion kommen", sagte der Minister der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Der Grünen-Landesvorsitzende Thomas von Sarnowski kritisierte Aiwangers Wortwahl scharf. Es stehe dem Minister frei, sich nicht impfen zu lassen - eine Diskussion über den Umgang mit Ungeimpften sei aber nötig. "Da einen Vergleich zum mörderischen & rassistischen Apartheidsregime zu ziehen, ist eine große Entgleisung", schrieb Sarnowski auf Twitter.

Scharfe Kritik an Aiwanger kommt auch von der SPD: Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Ruth Waldmann, warf dem Minister vor, mittlerweile fische er gezielt nach Zustimmung von Impfgegnern und mache sich zu deren Stimme. Das sei "übel" für einen stellvertretenden Ministerpräsidenten. Der SPD-Abgeordnete Florian Ritter twitterte. "Es ist Zeit, es mal offen auszusprechen: Aiwanger ist ein Aluhut. Er verharmlost Corona wie ein Aluhut, vertritt unwissenschaftliche Aluhut-Positionen bei der Bekämpfung von Covid19 und übernimmt nun auch unhistorische und diffamierende Aluhut-Vergleiche."

AfD spricht vom "Impf-Apartheid"

Aiwanger wies Kritik an seiner Äußerung zurück: E habe damit nicht sagen wollen, dass Unterschiede zwischen Geimpften und Nichtgeimpften mit der Apartheid verglichen werden könnten. Vielmehr habe er davor gewarnt, in eine solche Diskussion zu geraten, die dann von "den Ausgesperrten" geführt werden könnte.

Die bayerische AfD-Landtagsfraktion sieht in Söders Äußerungen bereits die Ankündigung eines "faktischen Impfzwangs". Der Abgeordnete Andreas Winhart twitterte: "Söder schickt Bayern in die Impf-Apartheid!"

Die Apartheidspolitik war ein international weitgehend geächtetes Vorgehen der weißen Bevölkerungsminderheit vor allem gegen die schwarze Mehrheit in Südafrika, aber auch gegen andere Ethnien. Teils wurde körperliche Gewalt angewendet. Es wurde in den 1990er Jahren offiziell abgeschafft.