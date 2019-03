Hubert Aiwanger bekommt Kitzinger Schlappmaulorden

Auch Aiwanger habe bewiesen, dass er „eine gar trefflich lockere Zunge habe und ein schlagkräftiges Wort zu führen wisse“ - damit erfüllt er die Anforderungen für den Schlappmaulorden, befindet die Kitzinger Karnevals-Gesellschaft KiKaG . Die Laudatio auf Aiwanger hält am Abend Barbara Stamm. Die langjährige Landtagspräsidentin war im vergangenen Jahr mit dem Schlappmaulorden ausgezeichnet worden.

Markus Söder hat noch keinen Schlappmaulorden

Hubert Aiwanger hat dem Ministerpräsidenten nun also etwas voraus: Markus Söder war zwar 2016 mit dem Aachener Orden „wider den tierischen Ernst“ geehrt worden. Doch Aiwanger steht nun mit dem Kitzinger Schlappmaulorden in einer Reihe mit anderen prominenten Schlappmäulern, wie Helmut Kohl, Hans Dietrich Genscher, Wolfgang Kubicki, Gregor Gysi oder Wolfgang Bosbach.

Legendärer Auftritt

Einen bis heute legendären Auftritt in Kitzingen hatte die Grünen-Politikerin Claudia Roth. Als ihr 2014 der Schlappmaulorden verliehen wurde, bedankte sich Roth am Ende mit einem Lied. Aus dem Gitte-Hit von 1963 „Ich will nen Cowboy als Mann“ machte Claudia Roth kurzerhand „Ich will nen Franken als Mann, weil so ein Franke gut feiern kann“.