Freie Wähler: Aiwanger bleibt Chef, Voth wird Generalsekretär

Auf ihrem Bundesparteitag in Geiselwind haben die Freien Wähler ihre bundespolitischen Ambitionen unterstrichen. Es wurde mit Gregor Voht zum ersten Mal einen Generalsekretär gewählt. Er soll nun der starke Mann an Hubert Aiwangers Seite werden. Letzterer wurde im Amt als Bundesvorsitzender bestätigt. Beide traten ohne Gegenkandidaten an.

Aiwanger bleibt Bundesvorsitzender

Seit zehn Jahren ist Hubert Aiwanger nun schon Bundesvorsitzender der Freien Wähler. Und er bleibt es. Auf dem Bundesparteitag ist er mit rund 85 Prozent im Amt bestätigt worden. Gut 15 Prozent stimmten gegen den Niederbayern, es gab zehn Enthaltungen. Das sind fast zehn Prozentpunkte weniger Zustimmung als bei der letzten Wahl, die noch vor der Pandemie stattfand. Auf der letzten Bundesmitgliederversammlung in Präsenz 2019 in Würzburg hatte der 51-jährige rund 94 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten.

"Wir hatten in den letzten Jahren natürlich viele Auseinandersetzungen, viele Streitereien, auch oft in den Ländern, die sich in den Bundesvorstand getragen haben. Wir hatten die Debatte in der Bundestagswahl um das Impfen und so weiter. Also ich kann mit dem Ergebnis sehr gut leben", sagte Aiwanger nun nach seiner Wiederwahl im BR-Interview.

Gregor Voht wird Generealsekretär

Zum ersten Mal wurde mit Gregor Voht ein Generalsekretär der Freien Wähler gewählt. Der gelernte Kaufmann für Spedition und Logistik aus Lübeck ist erst 32 Jahre alt und trotzdem schon seit 14 Jahren in der Landes- und Kommunalpolitik aktiv. Voht erreichte eine Zustimmung von fast 80 Prozent.

Er soll die Freien Wähler vor allem im Norden Deutschlands bekannter machen. "Einfach mit dem, was wir wirklich gut können: nämlich unsere Kompetenz aus der Kommunalpolitik weitertragen auf die Landesebene. Wir haben großartige Kommunalpolitikerinnen und -politiker, die jeden Tag beweisen, dass wir Freie Wähler eine wirklich taugliche Partei sind", so Voht.

Bundespolitische Ansprüche der Freien Wähler

Das große Ziel der Partei sei es, sich bundesweit aufzustellen und zu etablieren, sagte Aiwanger im Rahmen des Bundesparteitages. Die Freien Wähler seien längst keine junge und dynamische Kraft mehr, die sich selbst finde - vielmehr seien sie eine starke Partei mit großen Ambitionen, ergänzt Voht. 2023 möchte man in das Landesparlament von Hessen einziehen. Bisher sind die Freien Wähler in den Landesparlamenten von Bayern und Rheinland-Pfalz vertreten.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht's zur Anmeldung!