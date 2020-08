12.08.2020, 14:38 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

HSC 2000 Coburg: Erste Handball-Bundesliga wird Herkulesaufgabe

Nach dem Aufstieg in die Erste Handball Bundesliga in der vergangenen Saison, hat der HSC 2000 Coburg seine Mannschaft der Öffentlichkeit vorgestellt. Nun hofft der Verein, dass zum Start der Saison auch Zuschauer in die Halle dürfen.