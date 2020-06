HSC 2000 Coburg bekommt Meisterschale der 2. Handball-Bundesliga

Der HSC 2000 Coburg hat am Mittwochabend (17.06.20) offiziell die Meisterschale der 2. Handball-Bundesliga in Empfang genommen. Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball- Bundesliga, und Liga-Präsident Uwe Schwenker überreichten die Schale im Rathaus an Coburgs Geschäftsführer Jan Gorr.

Meisterschale ohne Fans überreicht

Trotz Corona sei die Übergabe im Rathaussaal eine tolle Sache, auch wenn man natürlich lieber mit den Fans feiern würde, sagte Gorr dem Bayerischen Rundfunk. Bis vor kurzem war Gorr noch Trainer der Aufstiegsmannschaft, bevor er Ende Mai Geschäftsführer wurde. Die Siegerehrung sei der verdiente Lohn für die harte Arbeit der Mannschaft und des gesamten Vereins. Die Übergabe der Meisterschale mache froh und stolz, so Gorr weiter.

In die höchste deutsche Liga aufgestiegen

Am 21.04.20 war der Ligabetrieb nach 24 Spieltagen wegen der Corona-Pandemie abgebrochen worden. Der HSC 2000 Coburg stand zu diesem Zeitpunkt an der Tabellenspitze und wurde zum Meister erklärt. Somit spielen die Coburger ab der kommenden Saison wieder in der höchsten deutschen Handballliga. Bereits in der Saison 2016/2017 war Coburg für eine Saison in der 1. Bundesliga vertreten.