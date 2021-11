"Housing first": Projekt holt Wohnungslose von der Straße

Es ist nur schwer vorstellbar, was es bedeutet, wenn jemand auf der Straße lebt, immer auf der Suche nach einer warmen Mahlzeit, einer Dusche und Toilette sowie einem sicheren Schlafplatz für die Nacht. Fünfzehn Jahre lang hat Stefan Rosenzweig keine eigene Wohnung gehabt, hat mal bei Bekannten, mal in Obdachlosenunterkünften übernachtet. Wenn er abgewiesen wurde, hat er sein Nachtlager häufig im Wald am Nürnberger Stadtrand aufgeschlagen. "Da hatte ich zumindest meine Ruhe", sagt der 54-Jährige rückblickend, doch mit Sozial-Romantik habe das wenig zu tun. Letztlich sei er auf der Flucht vor seinen persönlichen Problemen gewesen, erzählt er, und deshalb sei er froh, dass er durch die Unterstützung des Vereins Straßenkreuzer und der Drogenhilfe mudra inzwischen ein anderes Leben führen könne.

Ruhe und Sicherheit in den eigenen vier Wänden

Mitten in Nürnberg wohnt Stefan Rosenzweig mittlerweile in einem kleinen Ein-Zimmer-Appartement, mit 23 Quadratmetern ist es Küche, Ess-, Schlaf- und Wohnzimmer zugleich. So muss sich der schlanke Mann mit den blonden, langen Haaren zwischen Bett, Stuhl, Tisch und Schrank durchquetschen, aber das macht ihm nichts aus. Die Hauptsache ist, dass er endlich sein eigenes Reich habe, sagt der Nürnberger lächelnd und wirkt sichtlich zufrieden, während er einen heißen Kaffee trinkt. "Der schmeckt selbst gemacht einfach am besten", findet Stefan Rosenzweig, und das liegt nicht nur am Kaffee, sondern auch an der Ruhe und Sicherheit, die ihm die eigene Wohnung schenkt. Von den Mitmenschen wünscht sich der ehemalige Obdachlose mehr Verständnis, nicht nur dafür, dass jemand auf der Straße lebt, sondern auch warum er oder sie dort lebt.

Begleitforschung zeigt: Probleme lassen sich leichter lösen

"Viele Probleme wie Arbeitslosigkeit oder Sucht lassen sich besser lösen, wenn man ein Zuhause hat. Das zeigt die Begleitforschung von Housing first", sagt Sozialpädagoge Max Hopperdietzel vom Nürnberger Verein Straßenkreuzer. Er arbeitet beim Nürnberger Projekt "Housing first" mit, für das sich die Vereine mudra (Drogenhilfe), Straßenkreuzer (Obdachlosenzeitung), Lillith (Drogenhilfe für Frauen) und Hängematte (Notschlafstelle für drogenabhängige Menschen) zusammengetan haben.

Konzept ist international erfolgreich

Das Konzept "Housing first – job second" stammt aus den USA und wird bereits in mehreren deutschen Städten wie Essen und Gießen umgesetzt. Dabei geht es darum, dass wohnungslose Menschen weder auf der Straße noch in Sozialunterkünften leben müssen, sondern eine eigene Wohnung bekommen. In Finnland ist dies bereits die Regel, so dass dort Gemeinschaftsunterkünfte für Obdachlose aufgelöst werden. Das kommt nicht nur den Betroffenen zugute, sondern auch dem Staat und den Kommunen. Denn die Mieten sind im Einzelnen günstiger als der Unterhalt von Gemeinschaftsunterkünften. In einem zweiten Schritt finden die Menschen oft auch wieder einen Job wie Stefan Rosenzweig, der bei der Drogenhilfe mudra mit Holz arbeitet.

Verständnisvolle Vermieter gesucht

In Nürnberg wohnen mehr als 2.000 Menschen nicht in den eigenen vier Wänden, weil sie auf dem Wohnungsmarkt keine Chance haben. Sie fallen aus dem Raster potentieller Mieter, weil sie Arbeitslosengeld II beziehen, aus der JVA entlassen wurden oder ihre Schufa-Auskunft keine Zahlungsfähigkeit bescheinigt. Über das Projekt "Housing first" wird Vermieterinnen und Vermietern jedoch die regelmäßige Zahlung der Miete garantiert. "Wir werden auch an die großen Wohnungsbaugesellschaften herantreten und darum bitten, dass sie Wohnungen für Menschen aus prekären Verhältnissen zur Verfügung stellen. Außerdem hoffen wir auf viele Privatvermieter", sagt Sozialpädagoge Max Hopperdietzel. "Housing first" ist auf verständnisvolle Wohnungsbesitzer angewiesen wie beispielsweise Ralf Preuß und dessen Frau.

Letztlich ein Gewinn für alle

Ihre bisherigen Erfahrungen aus den Vermietungen an ehemals Wohnungslose sei mehr positiv als negativ, sagt Vermieter Ralf Preuß. Er und seine Frau mussten nicht lange von dem Projekt "Housing first" überzeugt werden: "Einer muss es machen! Wenn es keiner macht, dann stehen die Leute auf der Straße und die sozialen Probleme werden dadurch eher mehr als weniger", gibt Ralf Preuß zu bedenken. Darüber hinaus sieht er viele Vorteile, beispielsweise dass die Projekt-Mitarbeitenden bei eventuellen Problemen zwischen Vermietern und Mietern vermitteln, und dass die Miete durch das Projekt oder das Sozialamt gesichert ist. Übrigens sei es ein Vorurteil, dass Wohnungslose anderen den Wohnraum wegnähmen, ergänzt Sozialpädagoge Max Hopperdietzel, denn jeder Mensch habe das Grundbedürfnis und Recht, ein sicheres Dach über den Kopf zu bekommen.

Gemeinschaft heißt, dass alle mithelfen

Früher ist Stefan Rosenzweig in frostigen Nächten oft stundenlang ziellos durch die leeren Straßen von Nürnberg gelaufen. Das ist nun vorbei, und er macht es sich nicht nur in der Adventszeit in seinem warmen Ein-Zimmer-Appartement gemütlich. "Das habe ich jahrelang, eigentlich Jahrzehnte lang, vermisst, dass ich hinter mir die Tür zu machen kann und hab meinen Frieden", sagt er. Für das neue Jahr hat er noch einen Wunsch an die Menschen und an die neue Ampel-Koalition in Berlin: "Mehr soziale Kompetenz und Bürgerbeteiligung. Der Sinn einer Gemeinschaft ist, dass alle mithelfen."