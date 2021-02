Hotspot Tirschenreuth: Bürgermeister fordert mehr Impfstoff

Angesichts der aktuellen Corona-Infektionslage im Landkreis Tirschenreuth hat der Bürgermeister der Kreisstadt, Franz Stahl, einen Brief an Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (alle CSU) geschickt. Der Inhalt: Ein Hinweis auf die aktuelle Situation - der Landkreis weist die höchste Sieben-Tages-Inzidenz in Deutschland auf - und die Bitte um schnelle Impfstofflieferungen.

Impfstofflieferungen als Zeichen für die Bevölkerung

"Nach Betrachtung der aktuellen Situation und im Hinblick auf das verstärkte Auftreten von Virus-Mutanten in der nördlichen Oberpfalz, würde es bis Ende des nächsten Monats meiner Einschätzung nach bei uns zu kaum mehr kontrollierbaren Krankheitsausbrüchen kommen", so Stahl, der unter Bezug auf die nach dem Impfgipfel angekündigte Verbesserung der Impfstofflieferungen ab Ende März zugleich mehr Impfstoff verlangt.

Auf BR-Nachfrage machte Stahl seine Motivation noch einmal deutlich: "Ich möchte keinen Impfwettstreit hervorrufen, aber es wäre ein wichtiges Zeichen für die Bürger, die Region jetzt mit mehr Impfstoffen zu bedienen, darüber sollte nachgedacht werden." Laut Stahl können derzeit im Landkreis nur an zwei Tagen Impfungen im normalen Umfang durchgeführt werden.

Bundeswehr hilft bei Corona-Testungen

Unterdessen hat die Bundeswehr weiteres Personal in den Landkreis geschickt. Wie das Landratsamt mitteilte, wurden acht Soldaten vom Panzergrenadierbataillon 122 aus Oberviechtach und zwei Soldatinnen und Soldaten vom Sanitätsunterstützungszentrum aus Kümmersbruck bereits offiziell begrüßt und auch schon in ihre Tätigkeiten und Aufgaben eingewiesen. In den kommenden Wochen sollen sie in vier Pflegeheimen und in der Teststation Waldsassen Dienst leisten, zusätzlich zu dem bereits vorhandenen Arzt und weiteren Sanitätssoldaten.

Landrat für Unterstützung dankbar

Parallel befinden sich drei Soldaten des Artilleriebataillons 131 aus Weiden im Krankenhaus Tirschenreuth. Landrat Roland Grillmeier (CSU) zeigte sich erfreut: "Gerade bei uns ist leider die Pandemie nach wie vor sehr stark zu spüren. Umso wichtiger ist es, dass wir alles tun, um die Corona-Tests weiterhin verstärkt auszuführen, um so unseren Beitrag für eine effektive Bekämpfung der Pandemie im Landkreis zu leisten." Er danke den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für ihren Einsatz und ihr Engagement.