Hotspot Rosenheim: Reiserückkehrer vom Balkan sorgen für Anstieg

86 Prozent der Infizierten sind nicht geimpft

Die Stadt steht den andauernd hohen Werte ratlos gegenüber. 86 Prozent der Infizierten seien gar nicht geimpft oder hätten keinen vollständigen Impfschutz. Die Impfbereitschaft sei gering und im Ausland seien die Hygienekonzepte nicht so gut wie in Bayern, so die Sprecherin der Stadt: "Wir halten uns vorbildlich an alle Regeln und haben trotzdem immer so hohe Zahlen."

In Rosenheim sei im Gegensatz zu anderen bayerischen Städten offenbar der Anteil der Bürger mit südosteuropäischen Wurzeln besonders hoch. Gerade erarbeitet die Stadt eine Allgemeinverfügung mit neuen Corona Regeln.