Hotspot Mainschleife: Naturschützer warnen vor Besucher-Ansturm

Weil der Altmain bei Volkach derzeit intensiv für Freizeitaktivitäten genutzt wird, fordert die Interessengemeinschaft "IG Altmain" nun einen besseren Schutz der Flora und Fauna im Fluss und Uferbereich. Dies sei nur durch eine konsequente Regulierung der Ausflügler machbar. Die Freizeitaktivitäten müssten in einem vertretbaren Maße geschehen, schließlich seien entlang des Altmains Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete.

Beschränkungen und Gebühren sollen Besucheransturm drosseln

Die "IG Altmain" fordert ein Eingreifen seitens der Politik. So müssten den kommerziellen Anbietern von Floßfahrten und Kanu-Touren auf dem Altmain Obergrenzen aufgezeigt, Parkgebühren erhoben, Verbots- und Infotafeln aufgestellt werden. Außerdem müsste auf eine Einhaltung der Vorgaben geachtet werden. Die bisherigen Maßnahmen hätten nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht, klagt die "IG Altmain". Am 8. August wurden der Gruppierung zufolge 71 Strafzettel an Falschparker verteilt.

Aktivisten fordern stärkeres Engagement von Kommunen und Behörden

Die IG Altmain kritisiert das Verhalten des Landratsamtes Kitzingen und das der Stadt Volkach als zu passiv. So hätte die Stadt Volkach argumentiert, sie könne lediglich die Parksituation beeinflussen und die Astheimer hätten in einer Bürgerversammlung entschieden, keine zusätzlichen Flächen opfern zu wollen. Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt habe der IG Altmain in einem Gespräch mitgeteilt, sie sähe aus Naturschutzgründen keine Veranlassung zum Eingreifen. Einzig ein Naturschutzwächter würde sinnvoll sein. Hier fordert die "IG Altmain" eine Aufstockung der ehrenamtlichen Kräfte.

Über Altmain als Lebensraum soll besser informiert werden

Seit über einem Jahr bemüht sich die Interessengemeinschaft um eine Entschärfung der Situation an und im Altmain. Die Interessengemeinschaft hat angekündigt, sich weiterhin für eine Beschilderung der Schutzgebiete, Infotafeln zur Sensibilität des Altmains und konsequente Kontrollen in den Ferien und an Wochenenden einzusetzen.