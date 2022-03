Hotline kümmert sich ab Montag um Missstände in Pflegeheimen

Die Mitarbeiter der Hotline sind nach Angaben von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) pflegefachliche Experten. Aufgebaut wurde die Anlaufstelle "Pflege-SOS Bayern" mit dem Bayerischen Landesamt für Pflege. Sie soll sich künftig um Meldungen über Missstände in Pflegeheimen kümmern. "Und wo wir nicht unmittelbar weiterhelfen können, vermitteln wir weiter", erklärte Holetschek.

Beschwerden könne man außerdem weiter auch an die übergeordneten Stellen bei den Regierungen in den Regierungsbezirken richten sowie an die Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen vor Ort. Die neue Anlaufstelle hat ab Montag eine Hotline mit der Telefonnummer 09621 966 9660. Außerdem ist sie per E-Mail an pflege-sos@lfp.bayern.de erreichbar.

Reaktion auf Missstände in Seniorenheimen in Schliersee und Augsburg

Gesundheitsminister Holetschek hatte nach den Schlagzeilen um Missstände im Seniorenheim Ebnerstraße in Augsburg angekündigt, die Qualitätssicherung in der Pflege mit einem Fünf-Punkte-Plan verbessern zu wollen. Neben der Hotline soll es dazu am 25. März ein Expertengespräch geben, um über Änderungen am Pflege- und Wohnqualitätsgesetz zu diskutieren. Teilnehmen sollen unter anderen Vertreter von Pflegebedürftigen, Verbänden und Landtagsfraktionen.

Bei dem Expertengespräch soll auch die Ausschreibung eines Gutachtens vorbereitet werden, das die Strukturen in der Pflege überprüfen soll. Das Augsburger Seniorenheim wurde Mitte Februar geschlossen. Ein Heim desselben Trägers in Schliersee war, ebenfalls wegen Missständen, im September 2021 geschlossen worden. Viele Bewohner wurden damals aus Schliersee nach Augsburg ins Seniorenheim in der Ebnerstraße verlegt.