Hotline für Kinderimpfungen: Kaum Durchkommen in Nürnberg

"Die gewählte Rufnummer ist zurzeit nicht erreichbar. Auf Wiederhören." Aufgelegt. Wer heute morgen versucht hat, über die offizielle Hotline einen Termin für eine Kinderimpfung in einem Nürnberger Impfzentrum zu bekommen, hat nur diese Nachricht gehört. Wegen einer technischen Störung war das Call Center des Dienstleisters Ecolog stundenlang nicht erreichbar.

Erst gegen Mittag konnte die Störung behoben werden. Doch auch dann hatten die Impfinteressierten immer noch mit Wartezeiten oder Verbindungsabbrüchen zu kämpfen, wie BR24 erfuhr. "Nach meinem Kenntnisstand ist die Hotline ausgelastet. Wir haben da 30 Mitarbeiter", sagte Rolf Rabenstein, der Leiter der Koordinationsstelle Impfzentren in Nürnberg dem Bayerischen Rundfunk.

Eltern sollen es weiterversuchen

Er riet Eltern, die bisher noch nicht durchkamen, es weiter zu versuchen. "Ein Durchkommen sollte möglich sein", so Rabenstein. Zudem gehe er davon aus, dass die Nachfrage nach der Hotline bald wieder abnehme. Eine Homepage, um sich online zu registrieren, sei nicht geplant. Rabenstein erklärte, dass der Dienstleister Ecolog zu einer Hotline geraten hatte. "Von einer eigenen Onlinelösung haben wir jetzt abgesehen."

Andere Kommunen gehen alternative Wege

Dass es auch anders geht, zeigt unter anderem der Landkreis München: Der setzt auf eine externe Softwarelösung, um Termine für Kinder zu vergeben, wie das Landratsamt München mitteilte. Auch im Landkreis Neustadt-Aisch/Bad Windsheim gibt es eine Alternative zum Telefon: Interessierte Eltern können dem Impfzentrum eine Mail schreiben und werden dann für die Terminvergabe zurückgerufen.

Online-Lösungen können auch komplex sein

Die Stadt Nürnberg ist mit ihrer Hotline-Lösung nicht allein – tatsächlich setzen viele Kommunen auf das Telefon. Nach Angaben der Stadt hatte es im Vorfeld Nachfragen nach einer nicht-digitalen Lösung gegeben.

Auch in der Stadt Fürth können Kinder zwischen fünf und elf Jahren nur über das Telefon für eine Impfung angemeldet werden. "Wir haben das diskutiert, ob wir da eigene Plattformen etablieren. Wir nehmen aber wahr, dass es für die Leute zunehmend komplex wird. Je mehr unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, desto mehr verliert man auch den Überblick", sagte Sebastian Habicht, der Leiter des Impfzentrums in Fürth.

Eltern, die mit BR24 gesprochen haben, berichten, dass die Anmeldung in Fürth reibungslos geklappt hat. Habicht selbst geht davon aus, dass sich die meisten Eltern für eine Impfung ihrer Kinder an die Haus- oder Kinderärzte wenden werden.

BayIMCO ist noch nicht bereit für Kinder

Und was ist mit BayIMCO, dem zentralen Onlineportal der bayerischen Impfzentren? Das ist noch nicht für die Terminvergabe von Kinderimpfungen eingerichtet. Deshalb müssen Eltern diesen Umweg in Kauf nehmen: Zunächst müssen sie ihre Kinder in BayIMCO hinterlegen, um dann beim zuständigen Impfzentrum anzurufen, um einen konkreten Termin auszumachen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte bereits angekündigt, dass ein Update für BayIMCO in Arbeit ist. Wann das allerdings kommt, ist unklar.

Impfkapazitäten in Mittelfranken

Heute haben auch die Impfzentren in Bayern mit Impfungen von Kindern zwischen fünf und elf Jahren begonnen. In Fürth, wo in der Innenstadt ein weiteres Impfzentrum eröffnet wurde, bildeten sich schon zu Beginn Warteschlangen. Hier können pro Tag 130 Personen geimpft werden, darunter 50 Kinder. Pro Woche können aktuell aber nur insgesamt 100 Kinder geimpft werden. Für mehr gibt es nicht genug Impfstoff. Ab Januar sollen es dann doppelt so viele werden.

Auch in Stadt und Landkreis Ansbach werden die Impfkapazitäten um einen Bereich für Kinder erweitert. Ab 5. Januar können sich bis zu 150 Fünf- bis Elf-Jährige pro Tag impfen lassen, heißt es aus dem Landratsamt. Bereits am Wochenende startet ein reduzierter Probebetrieb. Bis zum Start des Regelbetriebs sind folgende Betriebstage geplant: 17.12. bis 23.12.21, 28.12. bis 30.12.21 und 02.01.2022.

In Nürnberg gibt es ebenfalls einige Termine, um sich und seine Kinder impfen zu lassen. Eine der ersten Gelegenheiten sind die Familienimpftage am kommenden Wochenende im Heilig-Geist-Spital, sagte Rolf Rabenstein von den Nürnberger Impfzentren. Insgesamt 180 Kinder können pro Tag geimpft werden. Und: "Wir haben noch Plätze frei", so Rabenstein. Eltern in Nürnberg können also schon an diesem Wochenende eine Impfung für ihre Kinder reservieren. Sofern sie denn bei der Hotline durchkommen.