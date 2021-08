Hotels und Gaststätten: Nach Zwangspause Angst vor 2G

Kaum eine Branche hat während der Corona-Pandemie so gelitten wie die Hotellerie und das Gastgewerbe. Der vergangene Lockdown bis Pfingsten dauerte sieben Monate lang. Viele Hotels machten komplett zu, einige empfingen weiter die wenigen übrigen Geschäftsgäste. Doch so und so: Einnahmen fehlten.

Zwei Drittel haben Existenzangst

In der ersten Jahreshälfte ist der Umsatz in Hotellerie und Gastronomie um 62 Prozent im Vergleich zu 2019 eingebrochen. Gegenüber dem Vorjahr um 38 Prozent. Rund 40 Prozent der Hotels und Restaurants haben laut einer Umfrage des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Angst um ihre Existenz. Etwa 18 Prozent würden sogar überlegen, ihr Geschäft aufzugeben.

Große Städte stark betroffen

Ballungsräume wie München, Nürnberg oder Würzburg leiden besonders stark – hier fehlen nicht nur Touristen aus Übersee, sondern auch viele Geschäftsreisende wie Messegäste, erklärt Thomas Förster, Vizepräsident der Dehoga Bayern. Am Beispiel Nürnberg rechnet er vor: Die Hotelauslastung liege normalerweise im Durchschnitt bei 65 bis 70 Prozent. Aktuell seien es unter 30.

Problem Personalmangel

Man könnte die Umsatzeinbußen durch die aktuellen Lockerungen auffangen. Doch der Personalmangel macht vielen in der Branche zu schaffen. Die wenigsten Betriebe haben ihre 450-Euro Kräfte im Lockdown weiterbezahlt und müssen deshalb jetzt nach neuen Kräften suchen. Die sind während der sieben Monatedauernden Schließung größtenteils in andere Branchen abgewandert und damit nicht mehr greifbar. In Zukunft müssten laut Dehoga Bayern Übernachtungen und Essen teurer werden, um Mitarbeitende künftig besser bezahlen und halten zu können.

Angst vor 2G

Nahezu jede Woche sei die Branche von neuen Corona-Regelungen überrascht worden. Das hätte auch Gäste verwirrt, so Hotelbetreiber Marion Beugler aus Rothenburg ob der Tauber. Dazu beigetragen habe zusätzlich, dass die Regeln nicht deutschlandweit einheitlich waren. Das müsse aufhören, fordert auch der Dehoga Verbands-Vize. Angst hat er - wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen - vor der 2G-Regel, gemäß der nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt zu Hotels und Restaurants erhalten würden. Das würde die Gesellschaft spalten, so Thomas Förster. Impfen sei wichtig, aber es gebe auch diejenigen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen dürften.

Wertschätzung von Gästen gestiegen

Die vielen Monate im Lockdown hätten aber auch etwas Gutes gehabt: Die Gastronomiebetriebe seien kreativ geworden, hätten ihr To-Go-Geschäft ausgebaut oder Aktionen an Feiertagen geplant, erklärt Thomas Förster. Außerdem sei die Wertschätzung der Gäste gegenüber Hotels und Restaurants gestiegen.