Hotels und Gaststätten: Besorgte Stimmung im Raum Aschaffenburg

Frank Spieler, der Kreisvorsitzende des Branchenverbands DEHOGA für Stadt und Landkreis Aschaffenburg, zeichnet ein düsteres Bild, wenn er die Situation seiner Kolleginnen und Kollegen in Hotellerie und Gastronomie schildert: "Hotels und Wirte haben es in den vergangenen zwei Jahren schon wegen Corona nicht leicht gehabt. Lockdown, weniger Gäste, höhere Einkaufspreise für Lebensmittel und das Personal ist abgewandert. Jetzt kommt noch die Energiekrise dazu."

Die Stimmungslage in der Branche in Stadt und Kreis Aschaffenburg entspreche der jüngsten Umfrage von Dehoga Bayern: Zwei Drittel der Wirte und Hoteliers fürchten um ihre Existenz. Zwar sei bis Ende des Jahres die Buchungslage in den Hotels noch gut, die Gäste seien für das kommende Jahr aber sehr zurückhaltend mit Reservierungen und Buchungen. Laut Spieler sind in Stadt und Kreis Aschaffenburg rund 200 Betriebe Dehoga-Mitglieder.

Mögliche Konsequenz auf Flaute: längere Betriebsferien und Kurzarbeit

Spieler selbst betreibt in Heimbuchenthal im Spessart (Lkr. Aschaffenburg) das Hotel "Christel". Weil die Buchungen im Januar bisher weitgehend ausblieben, überlege er bereits seine Betriebsferien im Januar von zwei auf drei Wochen zu verlängern. Die Vorbuchungen blieben sowohl in Wellness-Hotels aus genauso wie in den Tagungshotels. Viele Firmen, vor allem die Mittelständler, wüssten noch nicht, wie es im nächsten Jahr weitergehe. Deswegen blieben auch die Buchungen für Weiterbildungsveranstaltungen aus. Spieler selbst rechnet damit, dass er 2023 auch wieder einen großen Teil seiner Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken muss, um überleben zu können.

Aktuell gibt es im Raum Aschaffenburg für Übernachtungsgäste noch keinen Aufschlag auf Energie- und Heizkosten, berichtet Spieler. Sein Appell an die Politik: "Die Bundesregierung sollte mehr Sicherheit ausstrahlen, dass der Bürger sich auch weiter leisten kann und ein paar Tage Urlaub in einem Hotel machen kann."