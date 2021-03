Hotels in Existenznot: Wann wird wieder geöffnet?

"Die Gläser stehen bereit, aber die Gäste fehlen." Josef Sattler, einer der Inhaber des Hotels "Deutsche Eiche" in der Reichenbachstraße in München, blickt resigniert auf die gespülten, vor ihm aufgetürmten Gläser, die schon seit Monaten kein Gast mehr in der Hand gehalten hat.

Auch Traditionsbetriebe leiden unter Lockdown

Die "Deutsche Eiche" ist ein Traditionsbetrieb mit bayerischem Wirtshaus-Charm, malerischer Dachterrasse und ist außerdem bekannt als Treffpunkt der schwul-lesbischen Szene. Seit 1864 gibt es das Gebäude und schon so manch prominenter Gast hat hier vorbeigeschaut. Doch die Corona-Krise macht auch vor der Traditionswirtschaft keinen Halt.

450.000 Euro Fixkosten im Monat – und kaum Geld kommt rein

Denn Inhaber Josef Sattler geht das Geld aus. Normalerweise kommen etwa 300 Gäste täglich in die "Deutsche Eiche". Jetzt sind es nur noch ein paar Geschäftsreisende. Und schon im vergangenen Jahr war das Hotel nicht einmal zur Hälfte ausgelastet. Das Problem: Die Fixkosten laufen ständig weiter – 450.000 Euro im Monat. "Das Wasser muss immer in Betrieb bleiben, damit es keine Legionellen, also Keime, gibt. Die Zimmer müssen auch immer durchgeheizt werden, sonst kühlen sie aus. Die GEMA-Gebühren laufen weiter. Sämtliche Reinigungs- und Wartungsarbeiten fallen an", zählt Sattler auf. "Wir arbeiten hier, als ob belegt wäre."

Dezemberhilfen vom Staat immer noch nicht da

Zwar greift der Staat dem Hotel unter die Arme, aber die Dezemberhilfen vom Bundeswirtschafts- und Finanzministerium sind immer noch nicht da. Damit fehlen Sattler circa 200.000 Euro. Die Miete für diesen Monat kann er nicht mehr zahlen, die ist für seinen Standort in der Münchner Innenstadt jetzt einfach zu hoch.

Großinvestoren warten nur auf Pleitewelle

"Die Gefahr, dass wir wirklich dicht machen, ist nicht von der Hand zu weisen", meint Sattler. "Gerade vor dem Hintergrund, dass die 'Geier' – so nenne ich sie immer – schon warten. Wir kriegen alle Monate Post von Investoren, die so ideale Münchner Innenstadtimmobilien wie unsere aufkaufen wollen."