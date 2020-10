Hotels in Bayern kritisieren Beherbergungsverbot

Urlauber aus deutschen Corona-Hotspots – das sind im Moment vier Bezirke in Berlin und die Städte Bremen, Hamm und Remscheid – müssen einen negativen Corona-Test dabeihaben, wenn sie zum Beispiel in Hotels übernachten wollen. Der Test darf höchstens zwei Tage alt sein. Wenn sie keinen haben, dürfen sie auch nicht übernachten, müssen also abgewiesen werden. Das gilt in Bayern schon ab Donnerstag.

Kritik vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband

Kritik dazu kommt vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. "Die Kurzfristigkeit ist für uns ein echtes Problem, weil wir Herbstferien haben in vielen Bundesländern und eine gute Auslastung hatten in den Urlaubsgebieten. Ich halte es für wirklich schwierig, dass man von heute auf morgen so eine Regel einführt", sagt Verbandspräsidentin Angela Inselkammer.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte dazu, dass gerade an einem Tag, an dem die Infektionszahlen so sprunghaft angestiegen sind in Deutschland, Sicherheit der erste Maßstab sein müsse. Es gehe um Sicherheit für alle Gäste, aber auch um die Aufrechterhaltung von Gastronomie und Hotellerie. Grundsätzlich soll das Beherbergungsverbot für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen gelten. Die Gebiete sollen regelmäßig aktualisiert werden.

Keine Einschränkungen bei privaten Übernachtungen

Für private Übernachtungen gibt es keine Beschränkungen. Angela Inselkammer versteht nicht, warum die Gefahr in Hotels größer sein soll, als privat. Es gebe ja funktionierende Hygienemaßnahmen. Ministerpräsident Söder sagte dazu: "Bei den Hotels ist der Hauptunterschied, dass wir da sehr viele Gäste haben und dass damit das gesamte Hotel ein Infektionsherd sein kann und damit auch das Gewerbe, das dort stattfindet, erheblich leidet. Das ist was Anderes, wenn ich einen einzelnen privaten Besuch mache, der ist auch viel schwerer kontrollierbar."

Es gibt auch keine Einreiseverbote und auch keine Quarantänepflicht, wenn Menschen aus deutschen Corona-Hotspots nach Bayern reisen. Für Gäste aus Bayern, die innerhalb Bayerns verreisen möchten, solle es auch weiterhin keine Einschränkungen geben.

Hotels kritisieren schwierige Umsetzung

Das Ganze umzusetzen, sei extrem schwer, eine "völlig praxisferne" Lösung, sagt Theresa Albrecht vom Hotel zur Post in Rohrdorf. Man müsse jetzt ständig schauen, welche Gebiete zu Hotspots erklärt wurden, die Postleitzahlen abgleichen. Die Betriebe seien in der Krise wahnsinnig unter Druck. Es gebe keine Planbarkeit. Hotels und Restaurants hätten große Sorgen mit Blick auf den Winter. "Wir sind voll beschäftigt mit Hygienemaßnahmen, wir können nicht auch noch Postleitzahlen wälzen. Und vor allem brauchen wir nicht irgendwelche Regeln, die nicht umsetzbar, geschweige denn kontrollierbar sind", sagt Albrecht.

"Wir werden eingesetzt als Hilfssheriffs, wir wollen aber Gastgeber sein, keine Kontrolleure." Bayerns DEHOGA-Verbandspräsidentin Angela Inselkammer

Auch Christian Bär vom Alpenhof in Murnau ist nicht begeistert, der Aufwand sei immens, er wolle aber seinen Teil beitragen. Günter Schon vom Schreinerhof im niederbayerischen Schönberg betont auch die Verunsicherung der Gäste. Einige hätten schon storniert. "Wenn der Gast bei Abreise noch nicht weiß, was bei Anreise ist, dann sind wir beide auf der Verliererseite. Wir haben das Zimmer freigehalten und der Gast kann nicht Urlaub machen" sagt Schon.