Hotels im Allgäu warten weiter auf zugesagte Hilfen

Die Novemberhilfe war all den Unternehmen versprochen worden, die vom Lockdown betroffen sind. Hotels zum Beispiel. Doch von einer Hilfe wollen viele Hoteliers bislang nicht sprechen. Gerade für Familienunternehmen, die in den letzten Jahren viel investiert haben, um konkurrenzfähig zu bleiben oder zu werden, ist die Lage schwierig. Mit der Größe der Hotels steigen auch die monatlichen Fixkosten. Für Julia Zwicker, Geschäftsführerin der Panoramahotels in Oberjoch, heißt das: Jeden Monat fallen Kosten von etwa einer Million Euro an. An Hilfe angekommen sind bisher 10.000 Euro.

Keine Reaktion auf Brandbrief an die Regierung

Um trotzdem die Löhne bezahlen zu können, musste die Managerin einen Kredit aufnehmen. Dieser Kredit wird dann aber wieder von der Hilfssumme abgezogen. Bereits im November hat Julia Zwicker auf die Lage der Hoteliers aufmerksam gemacht und die Situation in einem Brandbrief an die Bundes- und Staatsregierung deutlich beschrieben. Eine Reaktion blieb bis heute aus. In ihrer Not hat die 33-Jährige auch vor dem Verwaltungsgericht Augsburg gegen den Freistaat und den November-Lockdown geklagt. Das Verfahren läuft noch.

Hotels fühlen sich alleine gelassen

Was die Hoteliers am meisten ärgert, ist die mangelnde Kommunikation. Sie fühlen sich alleine gelassen. Das Panoramahotel in Oberjoch hat im vergangenen Jahr 90.000 Euro in Hygienemaßnahmen investiert. Nun weiß niemand, auf was sich das Hotel vorbereiten soll, klagt Julia Zwicker. Sie sagt, ihr Haus sei ein ganz klassischer Familienbetrieb. Ihr Vater ist gelernter Koch, die Mutter Hotelfachfrau. "Die haben sich alles aufgebaut in den letzten 30 Jahren und würden alles verlieren." Für Zwicker ist klar: Kommen die Novemberhilfen nicht bald an, steht das Hotel wie so viele andere Familienbetriebe vor dem Aus.