Hotelinvestoren entdecken Rosenheim – Traditionsbetriebe besorgt

Mehr als 20 Jahre ist Martin Kupferschmied nun schon dabei. 1992 hat er den "Happinger Hof" von seiner Großmutter übernommen. Damals war der Landgasthof am Rosenheimer Stadtrand noch ein landwirtschaftlicher Betrieb, mit acht Zimmern und einer Gaststube. Dann investierte Kupferschmied.

Er beendete die Landwirtschaft, modernisierte die Zimmer, baute neue Hotelbereiche und Tagungsräume. Heute ist der "Happinger Hof" einer der führenden Hotelbetriebe in der Stadt mit rund 80 Zimmern. Die "Rosenheim Cops" wurden dort gedreht. Es kommen Touristen – und vor allem, zu etwa 60 Prozent, Geschäftskunden. Um die fürchtet Kupferschmied.

Hotelmarkt in Rosenheim im Wandel

Seit Jahren kämpft die Stadt Rosenheim damit, ihr Angebot an Hotels zu verbessern und zu steigern. Schon vor mehr als 10 Jahren, im Jahr 2008, hat die Stadt deswegen eine Tourismusberatung hinzugezogen. In einem Gutachten kam diese zu dem Schluss, dass das Bettenangebot in Rosenheim qualitativ und quantitativ hinterherhinkt.

"Der Anschluss an das internationale Tourismusgeschäft droht verschlafen zu werden", heißt es darin. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass 2.000 bis 2.500 Betten in Stadt und Landkreis Rosenheim fehlen, beziehungsweise 900 bis 1.200 Zimmer. Mit den neuen Hotels kommen diese Zimmer.

Hotelketten haben Rosenheim entdeckt

2017 eröffnete ein B&B-Hotel in der Nähe des Rosenheimer Bahnhofes – mit etwa 100 Zimmern. Seitdem haben weitere Investoren und Hotelketten Rosenheim entdeckt. Die Lage Rosenheims, im weiteren Einzugsbereich von München und mit der Nähe zu den Bergen wird zunehmend attraktiv. 2019 kam das Münchener Unternehmen "My Home".

In diesem Jahr eröffnet ein Holiday Inn Express mit mehr als 160 Zimmern. Und 2023 will die britische Hotelkette Premier Inn am Bahnhof mit dem Betrieb von 145 Zimmern starten. Angaben der Stadt zufolge sollen weitere Projekte folgen. Für Kupferschmied sind es aber schon jetzt zu viele.

Kritik von mittelständischen Unternehmen

"Das gibt der Markt nicht her", sagt er. Es entstünde ein Überangebot, das sich am Ende auf die Preise auswirke. Außerdem kritisiert Kupferschmied, dass lediglich Hotelketten an den Markt kämen. "Da sitzt keiner mehr an der Rezeption, sie bilden nicht aus, sie haben keine Gastronomie", sagt er. Dadurch sei es den Ketten möglich, Zimmer zu deutlich günstigeren Konditionen anzubieten als die mittelständischen Traditionsunternehmen.

"Am Ende sind wir die Verlierer", sagt Kupferschmied. Er glaubt, dass sich gerade die Geschäftskunden, die für ihn so wichtig sind, in Zukunft für die günstigeren Zimmer entscheiden würden.

Zudem, fügt Kupferschmied hinzu, stünden hinter den Ketten oftmals Fonds oder Investoren. Diese würden zu anderen Wettbewerbsbedingungen am Markt agieren. Sie müssten Investitionen nicht innerhalb einer gesetzten Frist aus dem laufenden Betrieb zurückgewinnen, wie es bei einem Mittelständler der Fall sei.

Immobilien als Geldanlage, Bedarf zweitrangig

Dem stimmt auch Thomas Geppert, der Geschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, zu. Für institutionelle Investoren wie Versicherungen gehe es oftmals darum, die Grundstücke zu erwerben, und auf diese Weise ihr Geld anzulegen. Ob dabei der Bedarf an Hotelbetten in der Stadt gegeben sei, sei dann zweitrangig. Er mahnt, dass neue Hotelzimmer mit "Augenmaß" entstehen müssten.

Stadt will Kongressstadt sein

Die Stadt hingegen betont, sie hole lediglich auf, was in den vergangenen Jahren an Kapazität gefehlt habe. Thomas Bugl, Wirtschaftsdezernent und Sprecher der Stadt Rosenheim, betont, dass die Zahl der Übernachtungen in Rosenheim zwischen 2009 und 2019 um rund 77 Prozent gestiegen sei. Die Zahl der Betten aber, habe sich lediglich um 40 Prozent erhöht. Es müssten daher weitere Kapazitäten geschaffen werden.

Hinzu komme, so Bugl, dass die heimische Wirtschaft seit Jahren beklage, für Geschäftskunden kein ausreichendes und qualitatives Hotelangebot zu finden. "Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, ihre ausländischen Außendienstmitarbeiter adäquat in Rosenheim unterzubringen", meint Bugl. Dem könne man mit den neuen Angeboten entgegentreten. Die Stadt Rosenheim wolle schließlich auch eine Kongressstadt sein.

Industrie- und Handelskammer sieht Wertschöpfung

Ähnlich sieht das die Industrie- und Handelskammer. Andreas Bensegger, der Vorsitzende des Regionalausschusses der IHK in Rosenheim meint, dass das Thema Geschäftskunden bislang in Rosenheim unterbesetzt gewesen sei. "Ich glaube, dass durch diese zusätzlichen Angebote neue Kunden nach Rosenheim kommen", meint er. Und die würden für die gesamte Stadt die Wertschöpfung erhöhen – auch für die Gastronomie der mittelständischen Traditionsbetriebe.

"Happinger Hof" setzt zunehmend auf Tourismus

Martin Kupferschmied vom "Happinger Hof" glaubt das noch nicht. Er plant schon an einer Alternative: Sollten seine Geschäftskunden tatsächlich abspringen, will er stärker um Touristen werben. Dafür müsste er seinen Wellnessbereich ausbauen – also wieder in den Betrieb investieren.