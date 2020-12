Hoteliers fürchten, dass wegen Corona Mitarbeiter kündigen

Das Hotel "Hanusel Hof" zwischen Buchenberg und Weitnau im Oberallgäu liegt auf einer kleinen Anhöhe, normalerweise ist sein Leuchten um diese Jahreszeit schon von weitem zu sehen. Weil dieses Jahr ohnehin keine Gäste da sein dürfen, hat Geschäftsführer Markus Rainalter die Lichterketten zum ersten Mal nicht aufbauen lassen.

Die wichtigen Trinkgelder fallen weg

Er glaubt nicht, dass der Lockdown für die Hotels im Januar schon zu Ende sein wird. Angesichts der Corona-Lage ist das auch nachvollziehbar, sagt er, aber seine Mitarbeiter monatelang in Kurzarbeit zu schicken, das fällt ihm schwer.

Für sie brechen nicht nur ein Teil des Lohns, sondern auch die im Hotelgewerbe so wichtigen Trinkgelder sowie Sonn- und Feiertagszuschläge weg: "Also ich hab persönlich schon Sorge gehabt um meine Leute, ich selber hätte mir auch überlegt: 'Dann mach ich was anderes.' Weil allein daheim rumhocken, das wär jetzt nicht mein Stil und so schätz ich auch unsere Leute ein."

Nebenjob im Supermarkt

Trotzdem ist von seinen rund 50 Mitarbeitern bisher aber noch keiner abgesprungen. Sie helfen sich mit anderen Lösungen, wie Hotelfachfrau Ronja Frank erzählt: "Ich hab jetzt auch noch nebenbei eine Nebenstelle angenommen, im Supermarkt und da packe ich die Ware ab, damit ich eben um die Runden komme. Ich mag meinen Job aber sehr gerne und deshalb kommt das für mich nicht in Frage, dass ich komplett wechsele."

Rainalter ist geradezu gerührt von so einem Durchhaltewillen. Denn, dass es nicht leicht ist für Mitarbeiter wie Ronja Frank, das weiß auch er: "Es ist schon schwierig, man hat trotzdem die Ausgaben, Auto, Wohnung. Der erste Lockdown war vielleicht gerade noch akzeptabel, aber der zweite ist natürlich nochmal härter."

Lebkuchen als Trostpflaster

Nur wenige Arbeitstage verbringt Ronja Frank gerade an der Rezeption, für Verwaltungsaufgaben und ähnliches. So schön wie sonst ist es im Hotel leider nicht, sagt Rainalter. Er versucht deshalb, zumindest die Stimmung gut zu halten.

Zu Weihnachten hat jeder seiner gut 50 Mitarbeiter eine Packung feine Lebkuchen bekommen: "Wir wissen ja auch, sobald es wieder losgeht, dass wir auch alle Leute wieder brauchen. Und deshalb ist es für uns auch ganz wichtig, dass der Mut nicht verloren geht. Ein bisschen einen gesunden Optimismus und Mut nach vorne zu schauen, denk ich ist für alle wichtig."