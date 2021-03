Hotelbau in Lechbruck am See bei Bürgerentscheid abgelehnt

Die Mehrheit der Lechbrucker hat den Hotelneubau am Oberen Lechsee am Sonntag abgelehnt. Die Bürger stimmten sowohl über ein Bürgerbegehren, ausgehend von der Bevölkerung, als auch über ein Ratsbegehren, initiiert von der Kommunalpolitik, ab. Beim Bürgerbegehren votierten 916 Menschen gegen und 681 Menschen für die Hotelpläne. Beim Ratsbegehren stimmten 904 Bürger gegen und 757 Menschen für das Hotel. Gut 2.200 Lechbrucker waren stimmberechtigt. 1.699 beteiligten sich an der Abstimmung. Die Beteiligung lag damit bei knapp 77 Prozent.

Hotel am Oberen Lechsee hätte Arbeitsplätze und Steuern bringen sollen

Das Vier-Sterne-Hotel sollte direkt am Ufer des Oberen Lechsees entstehen. Verschwunden wären dafür unter anderem ein geschlossenes Hallenbad und eine leere Tennishalle. Befürworter des Projekts rechneten mit rund 100 neuen Arbeitsplätzen und hofften auf Steuereinnahmen und Kurbeiträge für die Gemeinde.

Gegner befürchten mehr Verkehr für Lechbruck und stören sich an Größe

Widerstand gegen die Hotelbau-Pläne hatte sich unter anderem am Ausmaß des geplanten Wellness-Hotels mit 300 Betten entzündet und an der damit verbundenen höheren Verkehrsbelastung für Lechbruck. Außerdem befürchteten Anwohner, dass durch das Hotel lokale Anbieter und Gastronomen geschwächt werden könnten. Das geplante Bauvorhaben hatte die Stimmung in der Gemeinde in den vergangenen Monaten immer mehr aufgeheizt.