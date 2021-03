Hotelalltag im Lockdown: "Wir machen das Beste daraus"

Fragt man Hotel-Geschäftsführerinnen und -Besitzer, lautet die Herausforderung der Stunde: Überleben. Und die Lehrlinge beschäftigen, auch ohne Gäste. In einem Mühldorfer Hotel stehen die beiden Azubis Marcel Schirmer und Rajna Bitonjac täglich ab sechs Uhr auf der Matte: Frühstück machen für den einzigen Gast, einen Geschäftsreisenden, und dann üben mit Chefin Stephanie Nömeier: Eindecken, Auschecken, Hotel und Gastraum auf Hochglanz bringen.

Azubis fehlt die Übung

In Mühldorf bleibt sogar die Berufsschule zu, denn der Landkreis hatte am Freitag einen 7-Tage-Inzidenzwert von über 100. Den Lehrlingen fehlen auch die Klassenkameraden und die Praxisübungen, die sie gemeinsam – auf Abstand natürlich – durchführen. Der 18-jährige Marcel will später eine Bar aufmachen, Rajna ein Hotel in Japan leiten. Momentan wissen Sie nicht, woher sie die Erfahrung nehmen können, die ihnen seit der Pandemie fehlt.

"Vielleicht ein halbes Jahr an die Ausbildung dran hängen, mit Praktika oder so." Marcel, Auszubildender

Rajna fragt sich manchmal, ob ihr Beruf überhaupt noch Sinn hat. Vor Corona galt er als krisensicher. "Ich dachte, ich finde immer Arbeit", meint die 19-Jährige, "doch momentan lohnt sich der Beruf fast nicht, aber wir machen das Beste daraus." Es gibt nicht eine Ecke, die nicht geputzt ist. Letzte Woche wurden alle Möbel eingeölt. "Denn was wir endlich haben, ist viel Zeit für den Betrieb, die wir sonst nie haben", lacht Stephanie Nömeier.

Jeder fünfte Azubi muss zu Hause bleiben

Rund 20 Prozent der Lehrlinge sind in Kurzarbeit in Bayern, schätzt der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband. Das kam für Hotelchefin Stephanie Nömeier nicht in Frage. Die Branche lebe vom Nachwuchs, und den könne man nicht hängen lassen. Also wird zu dritt geübt: Auch, wie die künftige Hotelfachfrau und der Restaurantfachmann in Ausbildung mit unhöflichen Beschwerden umgehen können, wie sie auf unerwartete Sonderwünsche reagieren sollen. Nur: Wie man cool bleibt, wenn viele Urlauber auf einmal auschecken wollen, dazu fehlen die Gäste.